Между тем первая нитка газопровода уже готова к полноценному использованию. Об этом сообщил глава австрийской компании OMV, ставшей одним из инвесторов трубопровода, Альфред Штерн.

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Первую нить уже можно наполнять топливом

По словам главы одной из крупнейших нефтяных компаний в Центральной Европе, первую нитку уже можно запускать. Что касается второй – она будет готова до конца декабря.

Первая нить была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом,

– отметил он.

Обратите внимание! Сообщение о том, что первую нитку уже заполнили техническим газом, появилось еще 18 октября. После того, как благодаря техническому веществу образуется необходимое давление, трубу можно будет наполнить настоящим газом.

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