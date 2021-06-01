Переводы в Украину растут: сколько уже поступило валюты с начала 2021 года

1 июня 2021 , 09:29
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Источник:

Национальный банк Украины

В Национальном Банке рассказали, что за год объем частных переводов в страну увеличился на 26,4%. В апреле 2021 года переводы составили более 1 миллиарда долларов.

Переводы в Украину из-за границы

Как выросли переводы за год

  • За апрель 2020 года объем частных переводов из-за границы в Украину составил 865 миллионов долларов.
  • За апрель 2021 года – 1,09 миллиарда долларов (то есть увеличился на 26,4%).

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Если сравнивать аналогичный период в 2020 и 2021 году, то согласно данным НБУ, переводы выросли на 7%.

  • За январь – апрель 2021 года в Украину поступило почти 4 миллиарда долларов,
  • За январь – апрель 2020 года – 3,74 миллиарда долларов.

Как анализировал данные НБУ

Для анализа и статистики объема переводов в Украину Нацбанк принимал во внимание, как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в страну. 

За период с января по апрель 2021 года неформальными каналами в Украине было переведено около 1,45 миллиарда долларов, а годом ранее, за такой же период, было переведено около 1,61 миллиарда долларов. То есть за год переводы уменьшились на 158 миллиона долларов. 

Напомним!  Украинские заробитчане в 2019 году перевели на родину более 12,12 миллиарда долларов. По итогам 2019 года переводы от них выросли на 7% или на 1 миллиард долларов. Подробнее читайте в материале

Автор: Дар'я Вереньова