Переводы в Украину растут: сколько уже поступило валюты с начала 2021 года

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Как анализировал данные НБУ

Для анализа и статистики объема переводов в Украину Нацбанк принимал во внимание, как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в страну.

За период с января по апрель 2021 года неформальными каналами в Украине было переведено около 1,45 миллиарда долларов, а годом ранее, за такой же период, было переведено около 1,61 миллиарда долларов. То есть за год переводы уменьшились на 158 миллиона долларов.