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Как анализировал данные НБУ

Для анализа и статистики объема переводов в Украину Нацбанк принимал во внимание, как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в страну.