Переводы в Украину из-за границы
Как выросли переводы за год
- За апрель 2020 года объем частных переводов из-за границы в Украину составил 865 миллионов долларов.
- За апрель 2021 года – 1,09 миллиарда долларов (то есть увеличился на 26,4%).
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Если сравнивать аналогичный период в 2020 и 2021 году, то согласно данным НБУ, переводы выросли на 7%.
- За январь – апрель 2021 года в Украину поступило почти 4 миллиарда долларов,
- За январь – апрель 2020 года – 3,74 миллиарда долларов.
Как анализировал данные НБУ
Для анализа и статистики объема переводов в Украину Нацбанк принимал во внимание, как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в страну.
За период с января по апрель 2021 года неформальными каналами в Украине было переведено около 1,45 миллиарда долларов, а годом ранее, за такой же период, было переведено около 1,61 миллиарда долларов. То есть за год переводы уменьшились на 158 миллиона долларов.
Напомним! Украинские заробитчане в 2019 году перевели на родину более 12,12 миллиарда долларов. По итогам 2019 года переводы от них выросли на 7% или на 1 миллиард долларов. Подробнее читайте в материале.