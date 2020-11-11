Переводы из-за границы: сколько денег поступило в Украину в 2020
В январе – сентябре 2020 частных переводов, по оценкам Национального банка, из-за границы в Украину было более чем 8 миллиардов 481 миллион долларов США. Речь о переводах как по официальным, так и по неформальным каналам.
Какова ситуация с частными переводами в Украину в 2020 году – рассказала пресс-служба Нацбанка в фейсбуке. По данным НБУ, по официальным каналам в Украину перевели почти 2 миллиарда долларов, а по неформальным – более 6.
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Сколько денег переводили в и из Украины в январе – сентябре 2020
Частные переводы по официальным и неформальным каналам в сумме
- В Украину из-за рубежа – 8 миллиардов 481 миллион долларов США в эквиваленте.
- Из Украины – 575 миллионов долларов.
Без учета переводов, осуществленных через банки, карты, почту или неформальные каналы
- В Украину – 1 миллиард 943 миллиона долларов (5 часть всех поступлений, причем на 16% больше показателя того же периода 2019).
- Из Украины – 387 миллионов долларов (более 60% всех переводов и на 41% больше, чем в 2019).
Средний показатель суммы одного перевода
Средняя сумма перевода в Украину – выросла на 7% с 364 до 390 долларов.
Из Украины – выросла на 33% с 383 до 510 долларов.
Из каких стран в Украину отправили больше денег
Больше всего денег поступило из 5 стран (всего их доля – 56% от общей суммы переводов):
- США – 18% от общей суммы.
- Италия – 13%.
- Израиль – 12%.
- Россия – 7%.
- Германия – 6%.
Из Украины больше всего денег отправляли в Россию, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.
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К слову, в пределах Украины объем переводов за январь – сентябрь 2020 составил почти 180 миллиардов гривен, что на 27% больше суммы переводов в прошлом году за аналогичный период.
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