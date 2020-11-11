В январе – сентябре 2020 частных переводов, по оценкам Национального банка, из-за границы в Украину было более чем 8 миллиардов 481 миллион долларов США. Речь о переводах как по официальным, так и по неформальным каналам.

Какова ситуация с частными переводами в Украину в 2020 году – рассказала пресс-служба Нацбанка в фейсбуке. По данным НБУ, по официальным каналам в Украину перевели почти 2 миллиарда долларов, а по неформальным – более 6.

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Частные переводы по официальным и неформальным каналам в сумме

В Украину из-за рубежа – 8 миллиардов 481 миллион долларов США в эквиваленте.

Из Украины – 575 миллионов долларов.

Без учета переводов, осуществленных через банки, карты, почту или неформальные каналы

В Украину – 1 миллиард 943 миллиона долларов (5 часть всех поступлений, причем на 16% больше показателя того же периода 2019).

Из Украины – 387 миллионов долларов (более 60% всех переводов и на 41% больше, чем в 2019).

Средний показатель суммы одного перевода

Средняя сумма перевода в Украину – выросла на 7% с 364 до 390 долларов.

Из Украины – выросла на 33% с 383 до 510 долларов.

Из каких стран в Украину отправили больше денег

Больше всего денег поступило из 5 стран (всего их доля – 56% от общей суммы переводов):

США – 18% от общей суммы.

Италия – 13%.

Израиль – 12%.

Россия – 7%.

Германия – 6%.

Из Украины больше всего денег отправляли в Россию, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.

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