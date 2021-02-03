Как переводить деньги за границу дешево и безопасно: 3 способа
Переводить деньги за границу можно разными способами. Некоторые требуют высокую комиссию и скорость, другие менее удобными, зато дешевле.
Источник: 24 канал
Способы перевода денег
- с помощью систем денежных переводов (Western Union, MoneyGram и другие.);
- на электронный или карточный счет получателя с банковского счета или через кассу банка (Р2Р-переводы, SWIFT);
- на транзитный счет банка получателя с указанием паспортных данных получателя в основании платежа (платежное поручение).
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Банковский перевод
Перевести деньги за границу можно через онлайн-банкинг или лично в кассе отделения банка. И обратите внимание, что первый способ обычно экономит вам деньги, потому что проценты через онлайн-банкинг ниже.
Чтобы перевести деньги через банк нужна следующая информация:
- ФИО получателя;
- Название банка, страна и номер карты.
Это один из самых надежных и удобных способов перевода, однако он предполагает довольно высокие комиссии.
Международные системы денежных переводов
В Украине популярны следующие международные системы денежных переводов:
- Western Union – более полумиллиона отделений в мире (комиссия до 1% от суммы перевода). Максимальная сумма - 15 000 гривен в день.
- MoneyGram – более 400 000 отделений в мире (комиссия до 2,5% от суммы перевода)
Преимущество таких переводов в скорости и низкой комиссии. К слову, украинские банки сотрудничают с международными платежными системами. Поэтому такой способ еще и надежный.
Среди недостатков – менее удобно, поскольку нужно предоставлять получателю специальный код транзакции и предоставлять больше данных и документов.
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