Переводить деньги за границу можно разными способами. Некоторые требуют высокую комиссию и скорость, другие менее удобными, зато дешевле.

Источник: 24 канал

Способы перевода денег

с помощью систем денежных переводов (Western Union, MoneyGram и другие.);

на электронный или карточный счет получателя с банковского счета или через кассу банка (Р2Р-переводы, SWIFT);

на транзитный счет банка получателя с указанием паспортных данных получателя в основании платежа (платежное поручение).

Полезно Лучшие приложения на смартфон, которые помогут контролировать расходы

Банковский перевод

Перевести деньги за границу можно через онлайн-банкинг или лично в кассе отделения банка. И обратите внимание, что первый способ обычно экономит вам деньги, потому что проценты через онлайн-банкинг ниже.

Чтобы перевести деньги через банк нужна следующая информация:

ФИО получателя;

Название банка, страна и номер карты.

Это один из самых надежных и удобных способов перевода, однако он предполагает довольно высокие комиссии.

Международные системы денежных переводов

В Украине популярны следующие международные системы денежных переводов:

Western Union – более полумиллиона отделений в мире (комиссия до 1% от суммы перевода). Максимальная сумма - 15 000 гривен в день.

– более полумиллиона отделений в мире (комиссия до 1% от суммы перевода). Максимальная сумма - 15 000 гривен в день. MoneyGram – более 400 000 отделений в мире (комиссия до 2,5% от суммы перевода)

Преимущество таких переводов в скорости и низкой комиссии. К слову, украинские банки сотрудничают с международными платежными системами. Поэтому такой способ еще и надежный.

Среди недостатков – менее удобно, поскольку нужно предоставлять получателю специальный код транзакции и предоставлять больше данных и документов.

С каждым месяцем долги по кредитам растут? Избавиться от этого поможет услуга перекредитования от IdeaBank. Закажите услугу "Встречное предложение" и получите приятный подарок.