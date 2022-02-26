Как перевести ковидную тысячу на армию
Теперь деньги, которые украинцы получили за вакцинацию, можно перевести на нужды армии. Средства можно сбросить на специальный счет армии, который открыл Нацбанк.
Перевод средств на счет Нацбанка с "єПідтримки"
Внести средства на помощь украинским военным можно по ссылке:
- Для этого введите сумму, которую хотите перевести с карты "єПідтримка".
- Далее введите реквизиты своей карты и электронную почту.
- Напоследок подтвердите оплату в приложении своего банка, если он этого требует.
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Деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримки",
– написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Перевод собственных средств на счет Нацбанка
В любом онлайн-банкинге или отделении, если оно работает, можно сделать IBAN-перевод. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708
Переводы в гривне:
- Банк: Национальный банк Украины
- МФО 300001
- Счет № UA843000010000000047330992708
- код ЕГРПОУ 00032106
- Получатель: Национальный банк Украины
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