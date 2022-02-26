Перевод средств на счет Нацбанка с "єПідтримки"
Внести средства на помощь украинским военным можно по ссылке:
- Для этого введите сумму, которую хотите перевести с карты "єПідтримка".
- Далее введите реквизиты своей карты и электронную почту.
- Напоследок подтвердите оплату в приложении своего банка, если он этого требует.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримки",
– написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Перевод собственных средств на счет Нацбанка
В любом онлайн-банкинге или отделении, если оно работает, можно сделать IBAN-перевод. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708
Переводы в гривне:
- Банк: Национальный банк Украины
- МФО 300001
- Счет № UA843000010000000047330992708
- код ЕГРПОУ 00032106
- Получатель: Национальный банк Украины
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.