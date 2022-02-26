Перевод средств на счет Нацбанка с "єПідтримки"

Внести средства на помощь украинским военным можно по ссылке:

  • Для этого введите сумму, которую хотите перевести с карты "єПідтримка".
  • Далее введите реквизиты своей карты и электронную почту.
  • Напоследок подтвердите оплату в приложении своего банка, если он этого требует.

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Деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримки",
– написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Перевод собственных средств на счет Нацбанка

В любом онлайн-банкинге или отделении, если оно работает, можно сделать IBAN-перевод. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708

Переводы в гривне:

  • Банк: Национальный банк Украины
  • МФО 300001
  • Счет № UA843000010000000047330992708
  • код ЕГРПОУ 00032106
  • Получатель: Национальный банк Украины

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