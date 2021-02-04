В Украине для переселенцев ограничат размер процентов за пользование кредитом, который начисляют в течение указанного в договоре времени. В парламенте приняли соответствующий законопроект.

Источник: 24 канал

В частности, за это проголосовали 333 народных избранника. Согласно закону, общая сумма процентов по договорам, должники по которым являются ВЛП, не должна превышать ту, которую начислили до исполнения основного обязательства.

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В то же время законопроект запрещает взыскивать с переселенцев убытки и начислять им штраф. Должники также не будут платить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции в течение времени просрочки и проценты годовых от этой суммы.

Что еще предусматривает документ

Документ не позволяет уступку, продажу или иную передачу прав требования по кредитным договорам и договорам займа с переселенцами в пользу других лиц. В частности, это запретит банкам и другим кредиторам передавать право требования долга компаниям.

Стоит отметить, что эти изменения коснутся лиц, которые до начала антитеррористической операции в Украине выполняли денежные обязательства. Однако это не касается должников, которые после начала проведения АТО не осуществляли платежей.

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