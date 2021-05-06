Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко рассказал, что в 2014 году были нормы, которые освобождали переселенцев от начисления пени и штрафов за просроченные кредиты и займы.

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Нормы не учитывают проценты и комиссии

Однако выяснилось, что эти нормы не учитывают различные комиссии и проценты. Банки продолжают начислять инфляционные потери, что увеличивает долг. А сумма процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляется до момента погашения долга, и ее размер не ограничен.

Все это привело к тому, что выставленные кредиторами счета часто в несколько раз превышают сумму основного долга. Есть случаи, когда долг в 10 тысяч гривен по карточному лимиту возрастает до уровня более 350 тысяч гривен,

– отметил Горбенко.

Что предлагает законопроект

Проект закона №2329 предусматривает, что общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита.

"Если сумма процентов за кредит на 2 года во время его оформления составляла 10 тысяч гривен, то и через 7 лет она должна быть такой же для человека, который потерял жилье и доход из-за военных действий", – подчеркнул заместитель главы комитета.

Согласно законопроекта, за невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. В то же время освобождение от штрафов и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита.

не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. В то же время освобождение от штрафов и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита. Кроме того, кредитора хотят обязать перечислить задолженность по кредитному договору в соответствии с настоящими нормами. Сделать это следует в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если этого не сделают, то задолженность считается автоматически пересчитанной.

в соответствии с настоящими нормами. Сделать это следует в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если этого не сделают, то задолженность считается автоматически пересчитанной. Важно, что продажа или передача права требования по кредитному договору без согласия должника запрещается. Это не позволит банкам привлекать коллекторские компании.

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Каких кредитов и займов касается документ

Для крымчан , покинувших оккупированный полуостров, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года.

, покинувших оккупированный полуостров, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, выехавших с оккупированных Россией территорий, – до 14 апреля 2014 года.

И только в том случае, если до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все оплачивал, а также после начала АТО совершил хотя бы один платеж,

– добавил Горбенко.

Он также отметил, что ответственной за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров является Россия.

Обратите внимание! В начале апреля комитет по правам человека рекомендовал принять во втором чтении законопроект №2329. А в начале февраля Рада приняла его за основу.