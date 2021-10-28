Как будут считать надбавку

Для расчета размера надбавки применяется формула: средний оклад х% надбавки за выслугу лет равен сумме надбавки.

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Кто не сможет рассчитывать на прибавку

Пенсионеры бюджетной сферы, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста , не могут рассчитывать на повышение пенсии за выслугу лет . Поскольку согласно статье 7 закона Украины "О пенсионном обеспечении", пенсии за выслугу лет назначаются после ухода с работы, дающей право на эту пенсию, объяснили в ПФУ.

Поэтому, если человеку назначена пенсия за выслугу лет в соответствии со статьей 55 указанного закона и в дальнейшем он трудоустроился – то ли по основному месту работы, то ли по совместительству, на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет, он не будет иметь права на продолжение выплаты пенсии за выслугу лет

– объяснили в ПФУ.

С 1 декабря планируется повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1 854 гривен до 1 934 гривен.

Из-за повышения минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен вырастет и минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.

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