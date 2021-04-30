Премьер-министр 30 апреля собрал совещание, на котором обсуждали тарифы на оплату услуг Укрпочте за доставку пенсий.

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Как люди будут получать пенсии

По словам Дениса Шмыгаля, все государственные органы и министерства, вовлеченные в процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

"Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должно происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства", – считает глава правительства.

Сейчас Пенсионный фонд и Укрпочта работают, чтобы улучшить качество услуг для пенсионеров.

Получение пенсий через банковский счет

С 1 сентября 2021 года пенсионеры должны получать выплаты на карточку. Исключение составляют только старшие 80 лет, малоподвижные граждане, люди с инвалидность 1 группы и получатели соцпомощи лиц, не имеющих права на пенсию, получатели помощи по уходу.

Все остальные должны открыть банковский счет, куда государство будет начислять деньги. Если человек этого не сделает, то счет откроет Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Укрпочта сообщила об увеличении тарифов на доставку пенсий с 1 апреля. В частности речь идет о 2,65% от суммы выплаты в селах и 1,3% – в городах. Однако по новому постановлению Кабмина от 29 марта 2021 года предусматривается введение конкурсного механизма отбора.