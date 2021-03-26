Международный валютный фонд сообщил о продолжении переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by. Фонд по-прежнему выдвигает ряд условий для выделения нового транша.

Переговоры продолжатся для согласования программы stand by и хорошо сфокусированного набора реформ. Они, говорят в МВФ, необходимы для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.

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Порядок на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ,

– сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

Он добавил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей о следующих программах Фонда. Поэтому Украине важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

Почему МВФ не выделил деньги

Экономист Сергей Фурса назвал главные причины, почему нам отказал МВФ. В частности говорится, о таких проблемах Украины:

Судебная реформа, которую не хочет проводить украинская власть в той форме, о которой договаривались. Коррупция. Вопросы тарифов на газ и государственное регулирование.

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в мае.

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