Переговоры продолжатся, – МВФ об условиях для нового транша Украине
Международный валютный фонд сообщил о продолжении переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by. Фонд по-прежнему выдвигает ряд условий для выделения нового транша.
Источник:Интерфакс-Украина
Переговоры продолжатся для согласования программы stand by и хорошо сфокусированного набора реформ. Они, говорят в МВФ, необходимы для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.
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Порядок на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ,
– сообщил представитель МВФ Джерри Райс.
Он добавил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей о следующих программах Фонда. Поэтому Украине важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.
Почему МВФ не выделил деньги
Экономист Сергей Фурса назвал главные причины, почему нам отказал МВФ. В частности говорится, о таких проблемах Украины:
- Судебная реформа, которую не хочет проводить украинская власть в той форме, о которой договаривались.
- Коррупция.
- Вопросы тарифов на газ и государственное регулирование.
По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в мае.
Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ
- Международный валютный банк в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины.
- Согласно ей, Украина должна получить около 5 миллиардов долларов.
- Более 2 миллиардов кредита Украина получила сразу летом 2020 года.
- Еще в 2020 году должны были состояться 3 просмотра программы и 2 транша – в сумме 700 миллионов долларов. Однако этого не произошло.
- В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине. Но уже в феврале 2021 года стало известно, что прогресса не достигли и программа на паузе, пока Украина не выполнит условия.
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