Переговоры относительно разделения активов "Укрнафты" с миноритарными аукционерами, крупнейшим из которых является бизнесмен Игорь Коломойский, уже начали. Такое заявление сделал глава правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Обратная связь есть, а о будущих шагах уже говорят. Об этом Коболев сообщил в комментарии.

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Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о дальнейших шагах относительно будущего Укрнафты,

– отметил Коболев.

"Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", – также отметил глава "Нафтогаза".

Желание провести собрание акционеров

По его словам, в конце января 2021 года "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.

Напомним! В ноябре 2020 года Верховная Рада приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на более чем 40 миллиардов гривен, которые были проведены в декабре.

В феврале "Нафтогаз" направил наблюдательному совету сообщение о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

"Нафтогаз" просит рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации: