Раздел активов "Укрнафты": Коболев объявил о начале переговоров с Коломойским
Переговоры относительно разделения активов "Укрнафты" с миноритарными аукционерами, крупнейшим из которых является бизнесмен Игорь Коломойский, уже начали. Такое заявление сделал глава правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Источник:Интерфакс-Украина
Обратная связь есть, а о будущих шагах уже говорят. Об этом Коболев сообщил в комментарии.
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Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о дальнейших шагах относительно будущего Укрнафты,
– отметил Коболев.
"Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", – также отметил глава "Нафтогаза".
Желание провести собрание акционеров
По его словам, в конце января 2021 года "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.
В феврале "Нафтогаз" направил наблюдательному совету сообщение о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.
"Нафтогаз" просит рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации:
- должен быть утвержден состав рабочей группы;
- осуществлен отбор компании из "большой четверки" для оценки активов;
- утвержден юридический советник для сопровождения процесса.
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