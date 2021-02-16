Переговори з розділення активів "Укрнафти", найбільшим з яких є бізнесмен Ігор Коломойський, вже розпочали.

Зворотний зв'язок є. Про це повідомив у коментарі голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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Ми створили робочу групу і розпочали переговори з міноритарними акціонерами про подальші кроки щодо майбутнього Укрнафти,

– зазначив Коболєв.

"Ми, як мажоритарний акціонер, пропонуватимемо і вже запропонували розділення", – також зауважив голова "Нафтогазу".

Бажання провести збори акціонерів

За його словами, наприкінці січня 2021 року "Нафтогаз", як мажоритарний акціонер "Укрнафти", надіслав листа міноритаріям компанії про бажання провести збори акціонерів.

Нагадаємо! У листопаді 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про взаєморозрахунки між "Нафтогазом", "Укрнафтою" і бюджетом на понад 40 мільярдів гривень, які було проведено в грудні.

У лютому "Нафтогаз" направив наглядовій раді повідомлення про необхідність розпочати вивчення і розгляд питання розділення її активів за бізнес-напрямами з міноритарними акціонерами.

"Нафтогаз" просить розглянути це питання з подальшим затвердженням календарного плану і заходів із його реалізації: