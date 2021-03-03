Традиционно украинцы в первых числах каждого месяца спешат передать показатели своих газовых счетчиков облгазам. Однако, бывает, не всем удается сделать это через личный кабинет на сайте по различным техническим причинам, поэтому что делать и как передать показатели – далее в материале.

Передача показателей газового счетчика

Через большой ажиотаж в начале месяца сайты часто не выдерживают наплыва пользователей, из-за чего происходят сбои в системе работы сайта. Однако, сознательным и ответственным украинцам не стоит переживать, ведь они могут передать показатели собственного газового счетчика другим способом.

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Способы передачи показателей газового счетчика

по телефону;

в мобильном приложении или чат-боте;

путем указания показаний в оплаченном счете (квитанции абонентской книжки);

на электронный адрес.

Напомним, что потребители должны подавать показатели газораспределительным компаниям – облгазам. Поскольку именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газопоставляющим компаниям.

Как узнать номера телефонов облгазов

Каждый потребитель голубого топлива может узнать: номера телефонов, наличие мобильных приложений, чат ботов и других способов передачи показателей конкретного облгаза с помощью сайта ГазПравда в разделе Способы передачи показателей счетчика.

Сроки подачи показателей

Передавать показания счетчика украинцам желательно с 1 по 5 число каждого месяца. Конечно, лучше всего фиксировать их с помощью фото. Ведь это поможет избежать возможных недоразумений с облгазом в будущем.

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