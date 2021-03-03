Как передать показатели газового счетчика облгазам
Традиционно украинцы в первых числах каждого месяца спешат передать показатели своих газовых счетчиков облгазам. Однако, бывает, не всем удается сделать это через личный кабинет на сайте по различным техническим причинам, поэтому что делать и как передать показатели – далее в материале.
Источник:ГазПравда
Передача показателей газового счетчика
Через большой ажиотаж в начале месяца сайты часто не выдерживают наплыва пользователей, из-за чего происходят сбои в системе работы сайта. Однако, сознательным и ответственным украинцам не стоит переживать, ведь они могут передать показатели собственного газового счетчика другим способом.
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Способы передачи показателей газового счетчика
- по телефону;
- в мобильном приложении или чат-боте;
- путем указания показаний в оплаченном счете (квитанции абонентской книжки);
- на электронный адрес.
Как узнать номера телефонов облгазов
Каждый потребитель голубого топлива может узнать: номера телефонов, наличие мобильных приложений, чат ботов и других способов передачи показателей конкретного облгаза с помощью сайта ГазПравда в разделе Способы передачи показателей счетчика.
Сроки подачи показателей
Передавать показания счетчика украинцам желательно с 1 по 5 число каждого месяца. Конечно, лучше всего фиксировать их с помощью фото. Ведь это поможет избежать возможных недоразумений с облгазом в будущем.
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