Перед приватизацией: правительство сменило временного руководителя ОГХК
Источник:24 канал
Правительство сменило временного председателя правления "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК). Им стал член правления Егор Перелыгин.
Соответствующее распоряжение правительство приняло 20 августа. До того временно исполняющим обязанности председателя правления ОГХК был Артур Сомов.
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Правительство сменило временного председателя правления ОГХК
В распоряжении правительства говорится, что Кабмин согласится с предложением Фонда государственного имущества о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" на члена правления общества Егора Перелыгина.
Кстати, в начале июля Денис Шмыгаль анонсировал первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации – на продажу выставили акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания".Обратите внимание! К объектам большой приватизации относятся госпредприятия, балансовая стоимость которых превышает 250 миллионов гривен. Продажа таких предприятий осуществляется с привлечением инвестиционных советников, которые собирают всю необходимую информацию, готовят объект на приватизацию и ищут потенциальных инвесторов. Далее проводят публичный, открытый конкурс, который определяет победителя.
Кстати, согласно информации Фонда госимущества, компания занимается:
- разработкой титано-циркониевых месторождений;
- производством рутилового, ильменитового и цирконового концентратов;
- а также оказанием услуг по обогащению концентратов.
Филиалы компании на Днепропетровщине и Житомирщине ведут добычу и обогащение титановых руд в Украине и являются одними из крупнейших в мире добытчиков этих ископаемых.
Коротко о приватизации "Объединенной горно-химической компании"
- 7 июля на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Фонд госимущества уже объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания".
- Конкурс должен состояться 31 августа. Стартовая цена – 3,7 миллиарда гривен. Однако премьер считает, что она имеет значительный потенциал для роста.
- Предварительно известно, что на "Объединенную горно-химическая компанию" претендовали 13 потенциальных покупателей из разных стран.