Соответствующее распоряжение правительство приняло 20 августа. До того временно исполняющим обязанности председателя правления ОГХК был Артур Сомов.

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Правительство сменило временного председателя правления ОГХК

В распоряжении правительства говорится, что Кабмин согласится с предложением Фонда государственного имущества о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" на члена правления общества Егора Перелыгина.

Кстати, в начале июля Денис Шмыгаль анонсировал первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации – на продажу выставили акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания".

Обратите внимание! К объектам большой приватизации относятся госпредприятия, балансовая стоимость которых превышает 250 миллионов гривен. Продажа таких предприятий осуществляется с привлечением инвестиционных советников, которые собирают всю необходимую информацию, готовят объект на приватизацию и ищут потенциальных инвесторов. Далее проводят публичный, открытый конкурс, который определяет победителя.

Кстати, согласно информации Фонда госимущества, компания занимается:

разработкой титано-циркониевых месторождений;

производством рутилового, ильменитового и цирконового концентратов;

а также оказанием услуг по обогащению концентратов.

Филиалы компании на Днепропетровщине и Житомирщине ведут добычу и обогащение титановых руд в Украине и являются одними из крупнейших в мире добытчиков этих ископаемых.

Коротко о приватизации "Объединенной горно-химической компании"