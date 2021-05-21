Перед отставкой Петрашко: Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП

Минэкономики ухудшило рост ожидания роста ВВП на 2021 – 2022 годы. Именно на этом прогнозе будет строиться трехлетняя Бюджетная декларация.

Бывший министр Игорь Петрашко рассказал, что с апреля в Министерстве заметили положительные тенденции роста промышленного производства и ВВП.

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Прогноз ВВП

Минэкономики Украины в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП:

в 2021 году – с 4,6% до 4,1% ;

; в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Наш обновленный макропрогноз, направленный в различные органы и на котором также будет строиться трехлетняя Бюджетная декларация – это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП),

– рассказал Петрашко.

Он также пояснил, что падение экономики по итогам января – марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя – 2% вместо ожидаемых 3% просадки.

Более того, экс-министр заверил, что Министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

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