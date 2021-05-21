Бывший министр Игорь Петрашко рассказал, что с апреля в Министерстве заметили положительные тенденции роста промышленного производства и ВВП.
К теме Наговорили: какие достижения себе "приписали" в отчетах экс-министр Петрашко, Криклий и Степанов
Прогноз ВВП
Минэкономики Украины в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП:
- в 2021 году – с 4,6% до 4,1%;
- в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.
Наш обновленный макропрогноз, направленный в различные органы и на котором также будет строиться трехлетняя Бюджетная декларация – это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП),
– рассказал Петрашко.
Он также пояснил, что падение экономики по итогам января – марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя – 2% вместо ожидаемых 3% просадки.
Более того, экс-министр заверил, что Министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
Последние новости по ВВП
- 14 мая Госстат сообщил, что падение ВВП в 1 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом ускорилось до 2% с 0,7% в октябре – декабре 2020 года.
- ООН прогнозирует восстановление мировой экономики в 2021 году и возвращение ее до коронакризисных показателей. В своем докладе организация предполагает, что мировое ВВП вырастет до 5,4%.
- В начале мая Владимир Зеленский поставил задачу выйти на рост ВВП 5% плюс. По его мнению, это нужно для борьбы с бедностью.