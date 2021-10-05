Перед отопительным сезоном: в подземных хранилищах сокращаются запасы газа

В подземных хранилищах (ПХГ) Украины сокращаются запасы газа. В частности только за сутки, 4 октября, газа стало меньше на 0,01 миллиона кубометров.

Такие показатели по состоянию на 7 часов утра 5 октября. Об этом сообщили в "Укртрансгазе".

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В украинских подземных хранилищах уменьшается количество газа

По состоянию на утро 5 октября 2021 года, в целом объем газа во всех в подземных хранилищах страны составляет 18 875,93 миллиона кубометров,

– говорится в сообщении.

Этот показатель значительно меньше аналогичного периода прошлого года. Ведь, по состоянию на 1 октября 2020 года, объем газа в подземных хранилищах страны составил 27,9 миллиарда кубометров и был рекордным за 10 лет.

Кстати, в последний раз в подземные хранилища страны закачивали газ в начале октября. По состоянию на 2 октября, говорилось о 0,61 миллиона кубометров. По состоянию на утро 4 октября объем газа составил 18 875,94 миллиона кубометров.

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