Такие показатели по состоянию на 7 часов утра 5 октября. Об этом сообщили в "Укртрансгазе".
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В украинских подземных хранилищах уменьшается количество газа
По состоянию на утро 5 октября 2021 года, в целом объем газа во всех в подземных хранилищах страны составляет 18 875,93 миллиона кубометров,
– говорится в сообщении.
Этот показатель значительно меньше аналогичного периода прошлого года. Ведь, по состоянию на 1 октября 2020 года, объем газа в подземных хранилищах страны составил 27,9 миллиарда кубометров и был рекордным за 10 лет.
Кстати, в последний раз в подземные хранилища страны закачивали газ в начале октября. По состоянию на 2 октября, говорилось о 0,61 миллиона кубометров. По состоянию на утро 4 октября объем газа составил 18 875,94 миллиона кубометров.
Коротко о газе в подземных хранилищах Украины
- По состоянию на 4 октября, Украина временно приостановила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). Причина в погодных условиях и объемах потребления природного газа.
- "Укртрансгаз" может возобновить поставки при изменении температурного режима. Однако в компании пояснили, что накопленных объемов достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.
- Советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук рассказала, что Украина закачивала в подземные газохранилища газ весну и все лето. Она заверила, что газа закачали даже на 2 миллиарда больше показателя, который правительство поставило для "Нафтогаза", чтобы безопасно пройти зиму.