Перед нами стоит масштабная задача, – Витренко о газовой войне в Европе

В НАК "Нафтогаз" важная задача – чтобы бытовые потребители и бюджетные организации были обеспечены теплом. Это – в ситуации, когда вся Европа столкнулась с "газовым кризисом" и значительным подорожанием голубого топлива.

Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью.

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У "Нафтогаза" – масштабная задача

Перед нами стоит масштабная задача, чтобы, несмотря на газовый кризис или даже газовую войну в Украине и Европе, украинские потребители, по крайней мере бытовые, бюджетные организации и тепловики, были обеспечены газом. Задача нетривиальная, учитывая все обстоятельства,

– подчеркнул Витренко.

Глава "Нафтогаза" отметил, что первый сегмент – это население, которое непосредственно потребляет газ для приготовления пищи, горячей воды и индивидуального отопления. Витренко говорит, что есть несколько моментов, которые позволят обеспечить достаточное количество газа и его цену.

О чем говорится:

Годовой продукт: есть требование, чтобы все поставщики населению по умолчанию фиксировали цену на год. При этом потребитель может выбирать и контракты с ценой, которая будет меняться ежемесячно, но это должен быть его сознательный выбор.

есть требование, чтобы все поставщики населению по умолчанию фиксировали цену на год. При этом потребитель может выбирать и контракты с ценой, которая будет меняться ежемесячно, но это должен быть его сознательный выбор. Сама цена по этим годовым контрактам.

АМКУ может определять, злоупотребляют ли игроки рынка положением

Витренко сообщил, что теперь Антимонопольный комитет получил возможность смотреть на игроков рынка и определять, злоупотребляют ли они своим положением. Сейчас, говорит глава "Нафтогаза", четко понятно, что оптовая цена для всех одинаковая – 7,4 гривны. Рыночная цена, конечно, значительно выше.

Государство не обязывает "Нафтогаз" продавать по такой цене, поэтому и формально не обязано предоставлять компенсацию "Нафтогазу". И когда мы фиксировали объемы по цене 7,4, мы учитывали объемы, которые у нас по себестоимости не выше 7,4. То есть мы не торгуем газом в убыток,

– сказал Витренко.

Сейчас месячная цена колеблется очень сильно, она может быть 30 гривен за кубометр, а впоследствии – 60 гривен. В тарифе тепловиков в среднем заложено 7,2 гривны.

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Недавно был подписан меморандум

"И недавно был подписан меморандум, поскольку все же государство, центральная власть, национальная компания покрывает 90% этой разницы, то если у кого-то в тарифе была заложена цена 7,2 гривны, а "Нафтогаз" продает по 7,4 гривны, то эту небольшую разницу может уже покрыть местный бюджет", – объяснил глава "Нафтогаза".

В Европе – значительное повышение цены на газ

Отметим, что в сентябре – октябре в Европе рекордно поднялась стоимость голубого топлива. Рекордный показатель достигал 2 тысячи долларов за тысячу кубов. С началом новой недели темпы закачки газа в европейские газохранилища упали.

С начала месяца запасы газа уже иссякли в Венгрии, Нидерландах, Польше и Словакии. Несмотря на это, в Еврокомиссии считают, что у ЕС хватит газа на эту зиму.