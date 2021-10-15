Перед нами стоит масштабная задача, – Витренко о газовой войне в Европе
Источник:Интерфакс-Украина
В НАК "Нафтогаз" важная задача – чтобы бытовые потребители и бюджетные организации были обеспечены теплом. Это – в ситуации, когда вся Европа столкнулась с "газовым кризисом" и значительным подорожанием голубого топлива.
Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью.
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У "Нафтогаза" – масштабная задача
Перед нами стоит масштабная задача, чтобы, несмотря на газовый кризис или даже газовую войну в Украине и Европе, украинские потребители, по крайней мере бытовые, бюджетные организации и тепловики, были обеспечены газом. Задача нетривиальная, учитывая все обстоятельства,
– подчеркнул Витренко.
Глава "Нафтогаза" отметил, что первый сегмент – это население, которое непосредственно потребляет газ для приготовления пищи, горячей воды и индивидуального отопления. Витренко говорит, что есть несколько моментов, которые позволят обеспечить достаточное количество газа и его цену.
О чем говорится:
- Годовой продукт: есть требование, чтобы все поставщики населению по умолчанию фиксировали цену на год. При этом потребитель может выбирать и контракты с ценой, которая будет меняться ежемесячно, но это должен быть его сознательный выбор.
- Сама цена по этим годовым контрактам.
АМКУ может определять, злоупотребляют ли игроки рынка положением
Витренко сообщил, что теперь Антимонопольный комитет получил возможность смотреть на игроков рынка и определять, злоупотребляют ли они своим положением. Сейчас, говорит глава "Нафтогаза", четко понятно, что оптовая цена для всех одинаковая – 7,4 гривны. Рыночная цена, конечно, значительно выше.
Государство не обязывает "Нафтогаз" продавать по такой цене, поэтому и формально не обязано предоставлять компенсацию "Нафтогазу". И когда мы фиксировали объемы по цене 7,4, мы учитывали объемы, которые у нас по себестоимости не выше 7,4. То есть мы не торгуем газом в убыток,
– сказал Витренко.
Сейчас месячная цена колеблется очень сильно, она может быть 30 гривен за кубометр, а впоследствии – 60 гривен. В тарифе тепловиков в среднем заложено 7,2 гривны.
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Недавно был подписан меморандум
"И недавно был подписан меморандум, поскольку все же государство, центральная власть, национальная компания покрывает 90% этой разницы, то если у кого-то в тарифе была заложена цена 7,2 гривны, а "Нафтогаз" продает по 7,4 гривны, то эту небольшую разницу может уже покрыть местный бюджет", – объяснил глава "Нафтогаза".
В Европе – значительное повышение цены на газ
Отметим, что в сентябре – октябре в Европе рекордно поднялась стоимость голубого топлива. Рекордный показатель достигал 2 тысячи долларов за тысячу кубов. С началом новой недели темпы закачки газа в европейские газохранилища упали.
С начала месяца запасы газа уже иссякли в Венгрии, Нидерландах, Польше и Словакии. Несмотря на это, в Еврокомиссии считают, что у ЕС хватит газа на эту зиму.