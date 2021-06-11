Пенсионный возраст в Украине повысят, потому что он самый низкий в Европе: правда ли это

Депутаты предлагают повысить украинцам общий пенсионный возраст до 61 года, а для матерей – уменьшить. Справедливо ли это решение, разбирались журналисты экономики 24.

Новый пенсионный возраст

Законопроект №5566 предусматривает повышение пенсионного возраста на один месяц ежегодно, начиная с 2023 года. Поэтому украинцы начнут выходить на пенсию в 61-летнем возрасте в 2035 году.

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В то же время для женщин, которые рожали ребенка и ухаживали за ним до 6-летнего возраста, уменьшат пенсионный возраст на 6 месяцев. Если детей больше, то соответственно и больше сокращается пенсионный возраст – в целом не более, чем 3 года.

Нововведения объясняют неблагоприятной демографической ситуацией, в которой важно поддержать украинских матерей.

Еще один бэби-бум маловероятен, и поэтому чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям демографической ситуации, которая сложилась в стране,

– говорится в пояснительной записке.

Соответственно общее повышение пенсионного возраста объясняют потребностью в сбалансировании доходов и расходов Пенсионного фонда Украины.

Лидия Ткаченко, научная сотрудница учреждения НАН Украины, в эфире одного из украинских телеканалов выразила сомнения в эффективности такого поощрения украинским матерям.

Люди, которые рожают детей, не думают о пенсии. Никто не будет рожать детей для того, чтобы раньше уйти на пенсию. Это слишком далекая перспектива, и государство даже не может гарантировать, что до тех пор, пока человек доживет до 60 лет, когда это еще будет... То есть это очень отдаленный срок, и все мы понимаем, что пенсионный возраст у нас будет повышаться,

– отметила эксперт.

Еще один аргумент для повышения пенсионного возраста

Депутаты привели пример других стран, в которых пенсионный возраст выше, чем в Украине. Например, в Бельгии, Финляндии, Дании – 65 лет. А в Исландии и Норвегии – 67.

И действительно в Украине все еще сохраняется самый низкий пенсионный возраст в Европе. Но стоит учитывать не просто пенсионный возраст, но и продолжительность жизни. Журналисты 24 канала посчитали разницу между продолжительностью жизни и официальным выходом на пенсию. То есть сколько лет граждане разных стран живут на пенсии.

В Украине мужчины и женщины сейчас выходят на пенсию одинаково – в 60 лет. Однако продолжительность жизни существенно различается. По данным Всемирного банка, женщины в Украине живут в среднем 77 лет, тогда как мужчины всего 67 лет.

Соответственно украинские мужчины проводят на пенсии в среднем 7 лет. Этот показатель и так почти самый низкий в Европе. Хуже только в Молдове и Болгарии (менее 5 лет). Поэтому повышение пенсионного возраста на год сократит это время на пенсии до 6 лет.

Зато в Швейцарии, с которой Украину сравнивают инициаторы законопроекта, продолжительность жизни мужчин – почти 82 года при выходе на пенсию в 65 лет. Подробнее смотрите на интерактивной карте.

Украинские женщины проводят на пенсии почти 17 лет. Этот показатель также ниже ряд стран (Австрия, Швейцария, Польша, Испания и др) и выше только в Сербии, Молдавии и Болгарии. Однако разрыв не столь существенен как в случае с мужчинами.

Какова ситуация с пенсиями в Украине

Не у всех есть пенсия

К слову, пенсионный возраст для женщин в Польше и Австрии такой же, как и в Украине.

Украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет, но далеко не все имеют на нее право. Чтобы выйти на пенсию, нужно иметь 28 лет страхового стажа – то есть стажа, в течение которого работники или их работодатели уплачивают страховые взносы. Сейчас такой страховой взнос минимум 1300 гривен ежемесячно.

Если не получается выйти на пенсию в 60 лет, то в 63 года достаточно иметь 18 лет стажа или в 65 лет можно выйти на пенсию со стажем 15 лет.

С 2021 года отменили социальные пенсии, которые предоставляли тем, кому не хватает стажа. Поэтому уже в 2027 году около 45% украинцев в возрасте 60 лет пенсию не получат, пишет Obozrevatel.

Еще одной проблемой страхового стажа является теневая экономика:

С одной стороны украинцы, которые в ней работают, не получают необходимого стажа, а следовательно не могут рассчитывать на пенсии.

С другой стороны, они не платят взносы в Пенсионный фонд, а потому есть дефицит бюджета, из которого платят пенсии нынешним пенсионерам.

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Пенсионеры продолжают работать

Вероятно, по этим причинам значительная доля населения продолжает работать после достижения пенсионного возраста. В начале 2021 года в Украине продолжало работать 2,7 миллиона пенсионеров, по данным ПФУ. То есть каждый пятый.

Не хватает денег на пенсии

Пенсионный фонд тратит на пенсии больше, чем получает. В январе – мае этого года дефицит бюджета ПФУ составил около 11 миллиардов гривен. С годами ситуация будет ухудшаться, ведь доля трудоспособного населения, которое наполняет бюджет, будет падать, а доля пенсионеров наоборот расти.

Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население. Это обычная математика и экономическая демография,

– заявил премьер Денис Шмыгаль еще в прошлом году.

Медленное реформирование

Решить проблему может пенсионная реформа – переход к накопительной пенсии, которая работает в ведущих странах мира: США, Великобритании, странах ЕС и тому подобное. Суть второго этапа реформы предполагает, что часть взносов уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий пенсионный фонд. О плюсах и минусах реформы читайте в нашем материале.