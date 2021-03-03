"Пенсионный калькулятор": новый способ вычислить свою пенсию
На электронном портале Пенсионного фонда Украины функционирует сервис под названием "Пенсионный калькулятор" с помощью которого украинцы могут рассчитать будущую пенсию. На официальной странице в социальной сети Фонд рассказал кто может воспользоваться сервисом, и по какому принципу он работает.
Источник:фейсбук Пенсионного фонда Украины
Расчеты в "Пенсионном калькуляторе"
Страховой стаж и заработная плата рассчитываются на основе данных, содержащихся в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
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По результатам вычисления предоставляется расчет пенсии и составляющие такого расчета. В составляющие расчеты входит:
- помесячный расчет коэффициентов заработной платы,
- страховой стаж,
- размер пенсии по формуле,
- доплата за сверхнормативный стаж, и тому подобное.
Дополнительные функции для пользователя
- Пользователь в сервисе "Электронный калькулятор" также может предоставить информацию о страховом стаже, что приобретенный до 1 января 2004 года. А именно информацию о периодах работы и другие периоды, которые учитываются при назначении пенсий.
- Услуга по результатам исчисления стажа может включать дополнительную информацию согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которая определяет право назначения пенсии и дату, на которую такое право возникнет.
Что такое "Пенсионный калькулятор""Пенсионный калькулятор" – электронный сервис на портале Пенсионного фонда Украины, что дает возможность с помощью введенных для расчета данных спрогнозировать размер пенсии по возрасту и общему стажу. Сервис действует еще с декабря 2019 года, а как отмечает ПФУ воспользовались сервисом уже 384,4 тысячи человек.
Преимущества "Пенсионного калькулятора"
- Страховой стаж и заработная плата исчисляется по данным, содержащимся в Реестре застрахованных лиц.
- Есть возможность самостоятельно вносить период трудовой деятельности.
- Сервис определяет право на назначение пенсии и дату, в которую возникнет такое право.
- Сервис позволяет определить будущий размер пенсии в ценах и дате зачисления.
- Результаты расчета пенсии сохраняются в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.
Как воспользоваться "Пенсионным калькулятором"
Чтобы воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор", украинцам нужно войти в личный кабинет на веб портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, использовав квалифицированную электронную подпись.
Размер пенсии в Украине: 2021 год
- Размер минимальной пенсии в 2021 году – 1769 гривен. В следующий раз ее повысят в июле этого года.
- В марте была проведена индексация пенсии, согласно с постановлением Кабмина. Поэтому размер в среднем повысится на 308 гривен, а минимальной – на 100 гривен.
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