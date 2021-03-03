На электронном портале Пенсионного фонда Украины функционирует сервис под названием "Пенсионный калькулятор" с помощью которого украинцы могут рассчитать будущую пенсию. На официальной странице в социальной сети Фонд рассказал кто может воспользоваться сервисом, и по какому принципу он работает.

Расчеты в "Пенсионном калькуляторе"

Страховой стаж и заработная плата рассчитываются на основе данных, содержащихся в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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По результатам вычисления предоставляется расчет пенсии и составляющие такого расчета. В составляющие расчеты входит:

помесячный расчет коэффициентов заработной платы,

страховой стаж,

размер пенсии по формуле,

доплата за сверхнормативный стаж, и тому подобное.

Дополнительные функции для пользователя

Пользователь в сервисе "Электронный калькулятор" также может предоставить информацию о страховом стаже, что приобретенный до 1 января 2004 года. А именно информацию о периодах работы и другие периоды, которые учитываются при назначении пенсий.

Услуга по результатам исчисления стажа может включать дополнительную информацию согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которая определяет право назначения пенсии и дату, на которую такое право возникнет.

Стоит отметить, что результаты расчета пенсии сохраняются в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.

Что такое "Пенсионный калькулятор" "Пенсионный калькулятор" – "Пенсионный калькулятор" – электронный сервис на портале Пенсионного фонда Украины , что дает возможность с помощью введенных для расчета данных спрогнозировать размер пенсии по возрасту и общему стажу. Сервис действует еще с декабря 2019 года, а как отмечает ПФУ воспользовались сервисом уже 384,4 тысячи человек.

Преимущества "Пенсионного калькулятора"

Страховой стаж и заработная плата исчисляется по данным, содержащимся в Реестре застрахованных лиц.

Есть возможность самостоятельно вносить период трудовой деятельности.

Сервис определяет право на назначение пенсии и дату, в которую возникнет такое право.

Сервис позволяет определить будущий размер пенсии в ценах и дате зачисления.

Результаты расчета пенсии сохраняются в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.

Как воспользоваться "Пенсионным калькулятором"

Чтобы воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор", украинцам нужно войти в личный кабинет на веб портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, использовав квалифицированную электронную подпись.

Размер пенсии в Украине: 2021 год

Размер минимальной пенсии в 2021 году – 1769 гривен. В следующий раз ее повысят в июле этого года.

В марте была проведена индексация пенсии, согласно с постановлением Кабмина. Поэтому размер в среднем повысится на 308 гривен, а минимальной – на 100 гривен.

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