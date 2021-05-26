Более 10 миллиардов гривен: Пенсионный фонд задолжал выплаты сотням украинцам с Донбасса и Крыма

Пенсионный фонд Украины задолжал пенсионерам со временно оккупированных территорий пенсии. Все потому, что они не оформили справку внутренне перемещенного лица. Когда планируют погасить задолженность – читайте дальше.

О погашении задолженности говорится в проекте постановления Кабинета Министров, который внесли на общественное обсуждение на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Задолженность пенсий

Как известно, общая сумма задолженности составляет 11 миллиардов гривен. Ее ПФУ планирует погасить не скоро – только в 2022 – 2024 годах.

Реализация проекта акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 миллиардов гривен,

– говорится в документе.

Заметим, что пенсии не платили тем гражданам, которые так и не оформили справку внутренне перемещенного лица. Кстати, из полтора миллиона вынужденных переселенцев работоспособным является лишь каждый четвертый человек.

По данным правозащитников , ежемесячно примерно миллион человек пересекают блокпосты на Донбассе. Больше половины из них – люди, которые ездят на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсий. Чтобы получить право на выплаты, пенсионеры

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что Украина постоянно выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.