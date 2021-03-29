Марина Лазебная рассказала, что в 2020 году Пенсионный фонд недополучил 4 миллиарда гривен. Все из-за помощи ФЛП связанной с карантином.

Что заявила Лазебная

Для ФЛП внедряли новую социальную программу помощи на детей. Об этом министр социальной политики сказала в интервью.

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Она подчеркнула, что предпринимателей 1 и 2 категории освободили от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты зачислили им в страховой стаж.

Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным,

– подчеркнула политик.

Лазебная отметила, что поддерживая пенсионеров, власть поддерживает доходы домохозяйства.

"Когда мы таргетировали целевые группы, то увидели, что в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, поддерживая пенсионеров, мы поддерживаем доходы домохозяйства. Как потом оказалось, к таким же выводам пришли в других странах", – пояснила министр.

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