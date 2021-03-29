Пенсионный фонд недополучил 4 миллиарда из-за льгот для ФЛП
Марина Лазебная рассказала, что в 2020 году Пенсионный фонд недополучил 4 миллиарда гривен. Все из-за помощи ФЛП связанной с карантином.
Источник:"РБК-Украина"
Что заявила Лазебная
Для ФЛП внедряли новую социальную программу помощи на детей. Об этом министр социальной политики сказала в интервью.
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Она подчеркнула, что предпринимателей 1 и 2 категории освободили от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты зачислили им в страховой стаж.
Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным,
– подчеркнула политик.
Лазебная отметила, что поддерживая пенсионеров, власть поддерживает доходы домохозяйства.
"Когда мы таргетировали целевые группы, то увидели, что в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, поддерживая пенсионеров, мы поддерживаем доходы домохозяйства. Как потом оказалось, к таким же выводам пришли в других странах", – пояснила министр.
Предпринимателям снова выплатят пособие
- Президент Владимир Зеленский 24 марта внес в Верховную Раду законопроект о финансовой помощи ФЛП из-за карантина.
- Деньги будут выплачивать только тем предпринимателям, которые попали в красную зону.
- Ожидается, что правительство выделит на одного ФЛП 8 тысяч гривен, еще часть помощи должна предоставить местная власть.
- Заместитель главы Офиса Президента Тимофей Милованов отметил, что из местного бюджета должны выделить такую же сумму. Так предприниматели получат пособие в размере средней зарплаты.
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