Не просто второй уровень реформы, – Марченко рассказал об особенностях накопительной пенсии
За 2 года в Украине введут накопительную пенсионную систему. По словам министра финансов Сергея Марченко, она означает больше, чем просто второй уровень.
Источник: 24 канал
В частности некоторые люди считают, что речь идет о поднятии пенсионного возраста, но это не так. Более четкой является версия, как отметил министр в интервью, что это введение накопительного уровня.
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Нужно найти компенсаторов
По словам Марченко, пенсионная реформа "затрагивает" государственный бюджет, местный бюджет и бюджет Пенсионного фонда.
Поэтому это комплексная реформа, требующая прежде всего поиск компенсаторов. Они бы позволили часть ресурсов направить в накопительную систему,
– отметил Марченко.
Как будет действовать система
Министр отметил, что человек ежемесячно в течение работающей жизни должен будет выплачивать определенную сумму. "Никто в 30 лет не думает, нужно ли ему выходить на пенсию. Но уже в 40 люди об этом задумываются", – отметил Марченко.
Что такое накопительная пенсия?Система накопительной пенсии – это переходный этап. Именно во время него люди и дальше будут получать солидарную пенсию, но также начнут получать вторую пенсию – накопительную. В частности часть взносов украинцы уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий пенсионный фонд.
По его словам, нужно создать соответствующую мотивацию, предоставив возможность всем гражданам почувствовать себя инвесторами в облигации государственного займа. В то же время эти деньги должны быть защищенными.
Когда система заработает
"Как только будет понимание модели и консенсус внутри власти, этот вопрос можно вынести на широкую публику", – также добавил Марченко.
Источник: 24 канал
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