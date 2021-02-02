За 2 года в Украине введут накопительную пенсионную систему. По словам министра финансов Сергея Марченко, она означает больше, чем просто второй уровень.

Источник: 24 канал

В частности некоторые люди считают, что речь идет о поднятии пенсионного возраста, но это не так. Более четкой является версия, как отметил министр в интервью, что это введение накопительного уровня.

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Нужно найти компенсаторов

По словам Марченко, пенсионная реформа "затрагивает" государственный бюджет, местный бюджет и бюджет Пенсионного фонда.

Поэтому это комплексная реформа, требующая прежде всего поиск компенсаторов. Они бы позволили часть ресурсов направить в накопительную систему,

– отметил Марченко.

Кстати! Глава Министерства финансов отметил, что сейчас в Украине – 11,3 миллиона пенсионеров, в то же время работающих людей – примерно 12 – 13 миллионов человек. По его мнению, количество рабочих, которые работают и платят взносы, будет уменьшаться, а количество пенсионеров – расти.

Как будет действовать система

Министр отметил, что человек ежемесячно в течение работающей жизни должен будет выплачивать определенную сумму. "Никто в 30 лет не думает, нужно ли ему выходить на пенсию. Но уже в 40 люди об этом задумываются", – отметил Марченко.

Что такое накопительная пенсия? Система накопительной пенсии – это переходный этап. Именно во время него люди и дальше будут получать солидарную пенсию, но также начнут получать вторую пенсию – накопительную. В частности часть взносов украинцы уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий пенсионный фонд.

По его словам, нужно создать соответствующую мотивацию, предоставив возможность всем гражданам почувствовать себя инвесторами в облигации государственного займа. В то же время эти деньги должны быть защищенными.

Когда система заработает

"Как только будет понимание модели и консенсус внутри власти, этот вопрос можно вынести на широкую публику", – также добавил Марченко.