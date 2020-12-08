Второй уровень пенсионной реформы – накопительные пенсии – пытаются ввести еще с 2013 года. Вполне вероятно, что в 2021-м это все же станет реальностью. Однако накопительную пенсию предусмотрели не для всех украинцев, а пока для отдельных групп населения.

В материале Экономики 24 рассказываем о преимуществах и недостатках пенсионной реформы, а также каких изменений следует ожидать уже в 2021 году.

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Риск получить пенсию

Украина, как и большинство европейских стран, переживает старение нации. То есть рождаются все меньше детей, а доля пенсионеров в населении становится все больше. Из-за устаревшей пенсионной системы такая демографическая ситуация может лишить взрослых и особенно молодежь пенсий в будущем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что государство уже через 15 лет не сможет выплачивать пенсии, если не провести качественную пенсионную реформу.

Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население. Это обычная математика и экономическая демография,

– заявил он.

Почему Украине необходима пенсионная реформа? В Украине 11,3 миллиона пенсионеров. Из-за низкой рождаемости доля пенсионеров будет увеличиваться, а доля работающего населения, – уменьшаться. Все бы ничего, но нынешним пенсионерам пенсию платят из налогов, которые платит население, а именно из ЕСВ. Даже сейчас этих налогов не хватает, и правительство дофинансирует Пенсионный фонд из госбюджета.

Однако все эти пессимистические прогнозы можно предотвратить, если перейти на накопительные пенсии, которые являются частью трехэтапной пенсионной реформы.



Будущие пенсионеры будут накапливать на свою пенсию / Unsplash

Что предусматривает пенсионная реформа

Пенсионная реформа предусматривает три уровня. Мы на первом. Это солидарная пенсия. Пенсионерам выплачивают деньги из Пенсионного фонда, который наполняют люди, которые работают.

Второй уровень – это накопительная система пенсионного страхования. Суть в том, что часть взносов уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий Пенсионный фонд. Второй уровень – переходный, поскольку нельзя за один день перейти на совершенно новую систему пенсионных выплат.

Третий, последний уровень, предусматривает добровольные взносы. Украинцы сами будут ответственны за свое будущее. Они будут вносить суммы, которые сами решат нужными, в негосударственные пенсионные фонды на свой счет. В Украине уже существуют несколько десятков негосударственных пенсионных фондов.

Практика накопительных пенсий широко распространена в США и Европе и она нужна в Украине. Однако в целесообразности перехода на нее именно сейчас экономисты, опрошенные 24 каналом, сомневаются. Подробнее об этом рассказываем дальше в материале.

Сегодня назрел вопрос реформирования пенсионной системы, введение элементов накопительной. Эта система устарела и она должна быть реформирована,

– отметил министр финансов Сергей Марченко.

Больше об иностранном опыте накопительных пенсий читайте в материале "Пенсии в Украине: кому может не хватить денег и что делать".

Накопительные счета в 2021: кого обяжут

Уже со следующего года накопительную пенсию могут ввести для отдельных групп населения. Соответствующий законопроект подал Кабинет министров.

Накопительную пенсию планируют внедрить для людей, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях. С двумя списками профессий можно ознакомиться на сайте ВРУ. Это будет профессиональная накопительная система.

Для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях, будет введена накопительная профессиональная пенсионная система,

– пояснил Шмыгаль.

Для работодателей, которые нанимают людей этих профессий, повысят ставку ЕСВ за работников: на 7% за работников со 2-го списка профессий и на 15% за работников с 1-й группы профессий. Соответственно стандартные 22% будут идти в Пенсионный фонд на выплаты солидарной пенсии, а повышенные 7% и 15% будут направлены на индивидуальные счета в негосударственные пенсионные фонды.

Участники профессиональной пенсионной программы смогут получить пенсию после 50 (для профессий с 1-го списка) и 55 лет (для других опасных профессий).

Это первый шаг для перехода к накопительной системе для всех украинцев.



Работники опасных профессий первыми испытают накопительные пенсии / Pexels

Почему выбрали эти профессии

Авторы законопроекта убеждены, что реформа позволит решить проблемы долгов предприятий перед Пенсионным фондом по выплате льготных пенсий. В течение последних 10 лет задолженность выросла более чем в 5 раз – до 14 миллиардов гривен и это не предел. Ежегодно работодатели не возмещают около 25% выплаченных льготных пенсий.

Накопительные пенсии в Украине: плюсы и минусы

Второй этап пенсионной реформы – накопительные пенсии – это правильное направление, учитывая демографическую ситуацию и опыт более развитых стран. Однако в украинских реалиях такая система будет иметь не только плюсы, но и минусы.

Плюсы накопительных пенсий

Сам аргумент, что такая система действует в США, Великобритании, Германии и других высокоразвитых государствах свидетельствует о ее эффективности. Вот еще несколько преимуществ:

Украинцы станут менее зависимыми от государства, которое осуществляет и регулирует пенсионные выплаты.

Накопления будут индивидуальными и будут зависеть от человека, а не от компании или государства.

Размер будущей пенсии можно легче контролировать и идти к желаемой цели.

Пенсию можно унаследовать, если человек застрахован.

Система становится более эффективной, ведь на поле вступают негосударственные компании.

Минусы накопительных пенсий

Ранее в комментарии 24 каналу экономист Илья Несходовский рассказал, что Украина не готова к переходу на накопительную систему пенсий. Это нужный шаг, но в нынешних условиях он обернется неудачей и ростом дефицита бюджета, который в этом году достиг рекордных 300 миллиардов и будет все еще высоким в 2021 году.

Для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды эффективно работали, они должны заниматься инвестиционной деятельностью. В Украине рынок ценных бумаг не развит, поэтому таким фондам разве придется инвестировать в иностранные активы, а это неправильно. Это вывод денег из Украины, инвестиции должны оставаться здесь. Единственным вариантом остаются ОВГЗ, но тогда украинцам уже выгоднее самим инвестировать в ОВГЗ, чем вкладывать деньги в эти фонды, говорит эксперт.

Он настаивает, что кризис – это не время для пенсионной реформы. Переходить ко второму этапу нужно на фоне экономического роста. Несходовский добавил, что реформу нужно отложить как минимум на 2 года, ведь сейчас Пенсионный фонд и так недофинансирован.

Среди других недостатков накопительной системы ее уязвимость к экономическим кризисам. К такому выводу пришли в профильном комитете, говорится в пояснительной записке к законопроекту №2683. Зато солидарная пенсия (действующая система) во времена кризиса является более стабильной. Для Украины, которая пока не способна противостоять экономическим вызовам, – это проблема.

Когда выходить на пенсию в 2021

В 2021 году в рамках той же пенсионной реформы увеличивается возраст выхода на пенсию для женщин – до 60 лет и сравнивается с возрастом для мужчин. Также меняются требования к стажу.



Пенсионный возраст для женщин в 2021 увеличат

В 2021-м необходимый страховой стаж будет составлять 28 лет. Однако это касается только тех украинцев, которые планируют выйти на пенсию сразу по достижению пенсионного возраста, то есть в 60 лет.

Если же пенсионер будет работать дольше на три года, то есть до возраста 63, то необходимый стаж уменьшается до 18 лет в 2021.

Есть еще третий вариант – работать до 65. В таком случае необходим стаж – 15 лет.

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Размер пенсии в 2021

Сейчас минимальная пенсия по возрасту 1 769 гривен. С 1 июля следующего года минимальную пенсию могут поднять до 1 854 гривен, а с 1 декабря 2021 года – до 1 934 гривен.

Минимальную пенсию для украинских инвалидов первой группы должны увеличить на 370 – 11 498 гривен, второй – на 299 – 9 287 гривен, третьей группы – на 205 – 6 368 гривен.

Пенсионные выплаты участникам боевых действий поднимут на 94 – 2 918 гривен.