С июля 2021 пенсионерам в возрасте от 75 лет и старше будут выплачивать ежемесячное пособие. Речь о сумме в 400 гривен.

Источник: 24 канал

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления в Верховной Раде 29 января. По ее словам, по 500 гривен ежемесячно получают люди от 80 лет.

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С июля этого года по 400 гривен ежемесячно будут получать люди от 75 лет. В следующем году будет внедрена программа для людей от 70 лет,

– отметила Лазебная.

По ее словам, с помощью таких шагов увеличиваются почти на 50% минимальные пенсионные выплаты для этих категорий людей.

Увеличение надбавок

Министр отметила увеличение надбавки к пенсии на уход для одиноких пенсионеров в возрасте старше 80 лет. Она подчеркнула: "Эта надбавка сегодня составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность".

Заметим! Руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная ранее отметила, что закон о накопительной пенсионной системе в Украине должны принять в 2021 году. А саму систему запустить уже с 1 января 2023 года.

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