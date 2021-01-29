Пенсионерам от 75 лет с июля будут доплачивать 400 гривен, – Лазебная
С июля 2021 пенсионерам в возрасте от 75 лет и старше будут выплачивать ежемесячное пособие. Речь о сумме в 400 гривен.
Источник: 24 канал
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления в Верховной Раде 29 января. По ее словам, по 500 гривен ежемесячно получают люди от 80 лет.
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С июля этого года по 400 гривен ежемесячно будут получать люди от 75 лет. В следующем году будет внедрена программа для людей от 70 лет,
– отметила Лазебная.
По ее словам, с помощью таких шагов увеличиваются почти на 50% минимальные пенсионные выплаты для этих категорий людей.
Увеличение надбавок
Министр отметила увеличение надбавки к пенсии на уход для одиноких пенсионеров в возрасте старше 80 лет. Она подчеркнула: "Эта надбавка сегодня составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность".
Повышение пенсий: что известно
- Кабинет Министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем".
- Она обеспечит с 1 июля 2021 года установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере до 400 гривен пенсионерам от 75 лет.
- В частности речь идет о тех, у кого размер пенсий не превышает размер среднего дохода в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года.
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