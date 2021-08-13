Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 миллиарда гривен, – Счетная палата

На начало 2021 года пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 миллиардов гривен. Из них 11 миллиардов реально могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на подконтрольной властям Украины территории.

Об этом свидетельствуют результаты анализа системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения.

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Такая задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок осуществления социальных выплат гражданам из числа ВПЛ. Также нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период,

– отметили в Счетной палате.

Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составили 1,1 миллиарда гривен.

Кроме этого, долги со страховых выплат и расходов Фонда соцстрахования перед ВПЛ на начало 2021 года составили 7,8 миллиарда гривен, из них реальные – 0,8 миллиарда гривен.

Что еще показал анализ СП

В Счетной палате добавили, что в течение 2019 – 2020 годов ВПЛ для покрытия расходов на проживание получили более 6 миллиардов гривен.

Анализ показал, что в 2020 году в сравнении с 2019 годом количество семей ВПЛ, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% – с 164,8 тысячи до 170,8 тысячи семей.

При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% с 1512 гривен до 1470 гривен.

Согласно данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, сократилось почти на 12% – с 1,65 миллиона в 2017 году до 1,46 миллиона в 2021 году.