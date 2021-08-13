Об этом свидетельствуют результаты анализа системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения.

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Такая задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок осуществления социальных выплат гражданам из числа ВПЛ. Также нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период,

– отметили в Счетной палате.

Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составили 1,1 миллиарда гривен.

Кроме этого, долги со страховых выплат и расходов Фонда соцстрахования перед ВПЛ на начало 2021 года составили 7,8 миллиарда гривен, из них реальные – 0,8 миллиарда гривен.

Что еще показал анализ СП

В Счетной палате добавили, что в течение 2019 – 2020 годов ВПЛ для покрытия расходов на проживание получили более 6 миллиардов гривен.

Анализ показал, что в 2020 году в сравнении с 2019 годом количество семей ВПЛ, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% – с 164,8 тысячи до 170,8 тысячи семей.

При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% с 1512 гривен до 1470 гривен.

Обратите внимание! Согласно данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, сократилось почти на 12% – с 1,65 миллиона в 2017 году до 1,46 миллиона в 2021 году.