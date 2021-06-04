В ПФУ отметили, что пенсии пересчитали 633 тысячам граждан. Увеличили пенсии более чем 331 тысяче пенсионеров.

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Средний размер повышения составил 193 гривны 32 копейки. Для проведения этого перерасчета, пенсионерам не нужно было обращаться в ПФУ.

Кому провели перерасчет

Пересчитали выплаты тем пенсионерам, которые после предыдущего перерасчета или назначения продолжили работать и получили не менее 2 лет страхового стажа. Также могли получить и менее 24 месяцев стажа – при условии, что после назначения или перерасчета пенсии прошло не менее 2 лет.



Перерасчет пенсий в апреле / Инфографика ПФУ

В июле проведут индексацию пенсий, – Лазебная

Отметим, что министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщила, что в июле проведут индексацию пенсий для еще миллиона украинцев. А уже с 1 марта пенсионные выплаты проиндексировали для 8 миллионов украинских пенсионеров.

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