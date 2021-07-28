Пенсия у украинцев "70+" вырастит: Минсоцполитики назвало сумму и ориентировочный срок

В Министерстве социальной политики предлагают в 2022 году пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет выплачивать дополнительные деньги, однако это будет возможно при одном условии. Сейчас адресную доплату к пенсиям получают украинцы, которые старшие 80 лет.

Дополнительные выплаты для пенсионеров от 70 до 75 лет

Минсоцполитики предлагает в 2022 году включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в инициированную Президентом программу адресной помощи для пожилых людей. Дополнительные выплаты украинцам в этой категории могут начать выплачивать в 2022 году, однако при условии, что соответствующее финансирование будет предусмотрено Госбюджетом-2022. В таком случае выплаты будут, рассказывают в Министерстве.

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Президентская программа является эффективным инструментом снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда,

– рассказывает руководительница Минсоцполитики.

Дополнительные выплаты для пенсионеров "80+"

В течение последних двух лет адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. Председатель Минсоцполитики Марина Лазебная отмечает, что пенсии для украинцев в этой категории не могут быть меньше 2,6 тысячи гривен.

Эти меры повысили доходы 1,4 миллиона пенсионеров,

– рассказывает Лазебная.

Выплаты для пенсионеров от 75 до 80 лет

В Минсоцполитики рассказали, что к выше упомянутой президентской программе с 1 октября присоединятся пенсионеры от 75 до 80 лет.

Дополнительная доплата к пенсии составит 400 гривен .

. Пенсионная выплата для них составит не менее 2,5 тысячи гривен.

Такое расширение программы повысит доходы еще более 1 миллиона пенсионеров,

– отмечает Лазебная.

, что дополнительные выплаты 400 гривен пенсионерам в категории 75 – 80 лет должны были начаться еще с 1 июля, однако их перенесли на октябрь из-за недостатка средств.

Подробнее об этом Украинцам "75+" перенесли повышение пенсий, – Минсоцполитики

Другие предложения Минсоцполитики

Повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью среди ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.

Индексация с 1 марта страховых пенсий для около 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и возрастом от 75 лет до 80 лет.

Пересчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Напомним, что июльское повышение на 204 гривны уже состоялось. С 1 декабря его повысят на 99 гривен до 2 393 гривен.

Пересчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта №4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Повышение пенсий в Украине