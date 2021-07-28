Дополнительные выплаты для пенсионеров от 70 до 75 лет
Минсоцполитики предлагает в 2022 году включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в инициированную Президентом программу адресной помощи для пожилых людей. Дополнительные выплаты украинцам в этой категории могут начать выплачивать в 2022 году, однако при условии, что соответствующее финансирование будет предусмотрено Госбюджетом-2022. В таком случае выплаты будут, рассказывают в Министерстве.
Стоит прочитать Как размер пенсий будет зависеть от стажа: объяснение Минсоцполитики
Президентская программа является эффективным инструментом снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда,
– рассказывает руководительница Минсоцполитики.
Дополнительные выплаты для пенсионеров "80+"
В течение последних двух лет адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. Председатель Минсоцполитики Марина Лазебная отмечает, что пенсии для украинцев в этой категории не могут быть меньше 2,6 тысячи гривен.
Эти меры повысили доходы 1,4 миллиона пенсионеров,
– рассказывает Лазебная.
Выплаты для пенсионеров от 75 до 80 лет
В Минсоцполитики рассказали, что к выше упомянутой президентской программе с 1 октября присоединятся пенсионеры от 75 до 80 лет.
- Дополнительная доплата к пенсии составит 400 гривен.
- Пенсионная выплата для них составит не менее 2,5 тысячи гривен.
Такое расширение программы повысит доходы еще более 1 миллиона пенсионеров,
– отмечает Лазебная.
Подробнее об этом Украинцам "75+" перенесли повышение пенсий, – Минсоцполитики
Другие предложения Минсоцполитики
- Повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью среди ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.
- Индексация с 1 марта страховых пенсий для около 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и возрастом от 75 лет до 80 лет.
- Пересчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Напомним, что июльское повышение на 204 гривны уже состоялось. С 1 декабря его повысят на 99 гривен до 2 393 гривен.
- Пересчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.
Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта №4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах,
– говорится в сообщении Минсоцполитики.
Повышение пенсий в Украине
- В течение 2021 года украинцам должны трижды пересчитать пенсии: в июле, октябре и декабре.
- Первое июльское перечисления уже произошло, в результате чего средний размер пенсии в настоящее время составляет 3 778,78 гривны, поскольку за II квартал (апрель – июнь) средняя пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%.
- Также с 1 июля 2021 года в Украине вырос размер прожиточного минимума на 204 гривны и сейчас составляет 2 294 гривны. Напомним, что он непосредственно влияет на размер социальных и трудовых выплат. Еще одно повышение украинцам следует ожидать в декабре.