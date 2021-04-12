В рамках инициативы Министерства социальной политики "10 вопросов и ответов о пенсионных накоплениях" в структуре рассказали, что пенсии в размере 7 тысяч гривен могут стать реальностью для рядовых украинцев. Все благодаря двухуровневой системе пенсионных накоплений.

Пенсия 7 тисяч гривен

Если заработает второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления, то в Украине будет действовать многоуровневая пенсионная система. А значит пенсионные выплаты население будет получать из двух источников: солидарная пенсия и накопительная система.

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Около 7 тысяч гривен – это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем,

– отметили в министерстве.

Напомним! Минсоцполитики ранее отмечало, что из-за демографического спада и недостаточность финансирования правительство не может обеспечить достойную солидарную пенсию населению.

Что такое солидарная пенсия Солидарные пенсии – это те пенсионные выплаты, к которым мы привыкли. Когда граждане, которые работают, платят взносы в Пенсионный фонд Украины и сразу из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Здесь работает принцип солидарности поколений. Фактически молодое поколение платит пенсии старшему.

Два источника финансирования пенсии

При условии, что пенсия будет состоять не только из солидарной пенсии, но и из обязательных пенсионных накоплений, правительство сможет обеспечить пенсионные выплаты на уровне не ниже 40% от заработной платы, что будет соответствовать стандартам, которые Украина обязалась выполнять в соответствии с конвенцией МОТ.

В Минсоцполитики отметили, что даже при небольших взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности + 0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год) это возможно.

Что такое система пенсионных накоплений Накопительная система пенсионного обеспечения базируется на обязательном пенсионном страховании, которое построено на принципах распределительной и накопительной пенсионной системы. Суть такой системы состоит в том, что часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться в Накопительном фонде и учитываться на пенсионных счетах граждан, которые будут платить такие взносы. Эти средства в свою очередь будут инвестироваться в экономику Украины с целью получения инвестиционного дохода, отмечает Пенсионный фонд .

Как украинцы смогут получать 7 тысяч

Минсоцполитики решило наглядно показать украинцам как по состоянию на сегодня вполне реально получать пенсии в размере 7 тысяч гривен. Министерство отметило, что все расчеты проводило опираясь на сегодняшние цены, чтобы избежать споров по поводу инфляции. Поэтому госструктура построила своеобразную модель для рядового гражданина Украины.

Модель от Минсоцполитики, как получать пенсию 7 тысяч гривен сегодня:

человек получает заработную плату 15 тысяч гривен в месяц,

работает и копит с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа),

на собственный пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного ею НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который ее оплатил работодатель (вместе 4% – 600 гривен),

после завершения периода работы получает накопительную пенсию на протяжении 15 лет,

все время накопленные средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),

получает пенсию из солидарного уровня на уровне средней на сегодня – 3 624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).

Если следовать приведенной схеме, то средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у рядового украинца составит 3 117 гривен. Однако, вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6 741 гривну, что составляет 45% от ее зарплаты. Обратите внимание! В Украине сейчас минимальная пенсия составляет 1 769 гривен, а максимальная не более 17 690 гривны, о чем рассказала министр Минсоцполитики Марина Лазебная СМИ в первых числах апреля 2021 года.

Другие сценарии размера накопительной пенсии

В госструктуре рассчитали и другие сценарии изменения размера накопительной пенсии украинцев в зависимости от стажа и продолжительности выплат, предоставив данные в инфографике.

Инфографика Министерства социальной политики