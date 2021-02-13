Работая за границей, украинские заробитчане не имеют страхового стаж в Украине. Можно ли в таком случае ожидать украинскую пенсию?

Кто имеет право на пенсию

Получить пенсию в Украине в 2021 году могут люди, которые достигли 60 лет и имеют страховой стаж не менее 28 лет, как сообщает Пенсионный фонд Украины. Если не хватает стажа, то в 63 года можно выйти на пенсию, имея стаж хотя бы 18 лет, а в 65 лет при наличии стажа в 15 лет.

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Что такое страховой стаж?

Страховой стаж – это не сколько времени вы отработали, а сколько месяцев вы или кто-то за вас платил социальные взносы (ЕСВ) в Пенсионный фонд Украины.

И заробитчане, которые официально работали за рубежом, также могут ожидать на украинскую пенсию или на комбинированную пенсию. Далее об этом в материале экономики 24.

Что надо для украинской пенсии

Чтобы получить пенсию в Украине, нужно получить стаж здесь, или в одной или нескольких странах из списка, с которыми Украина имеет договоренность. Это, в частности, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Молдова, Грузия, Азербайджан, Монголия и Румыния. Словом, большинство стран с постсоветского пространства. Такой перечень указан на сайте Министерства социальной политики.

Украинцам работа в этих странах просто засчитывается как страховой стаж здесь, в Украине. Причем на размер пенсии в Украине будет влиять размер зарплаты, которую украинец или украинка получали в России, Венгрии и т.д.

Однако есть ряд стран, в которых работникам работать значительно выгоднее, ведь у них есть шанс получить не только украинскую пенсию, но и польскую или чешскую, к примеру.

Как получить зарубежную пенсию

Украина заключила договоры по пропорциональному принципу с 9 странами Европы: Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Испанией, Чехией, Словакией, Португалией и Польшей.

По пропорциональному принципу – это, когда каждая сторона выплачивает пропорционально за отработанное на ее территории время. Например, украинка проработала 10 лет в Польше и 18 лет в Украине – соответственно часть пенсии она будет получать украинскую, а часть – польскую.

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Как это работает?

Разберем на примере работника, который работал в Польше 10 лет и 20 лет в Украине. Минимальный стаж в Украине пока 28 лет, в Польше – 25 лет. Поэтому под оба критерия украинец подпадает и может рассчитывать на пенсию как украинскую, так и польскую.

Но в Украине работник начнет получать пенсию в 60, а в Польше в 65 лет, поскольку там выше пенсионный возраст.

Удостоверившись, что страхового стажа хватает, каждая страна самостоятельно назначает размер пенсии, учитывая размер зарплаты и стаж. Допустим в Украине назначили пенсию размером в 5 тысяч гривен. Поскольку в Украине этот работник отработал 20 лет с 30 лет общего стажа, то будет получать 3340 гривен. В Польше такой же принцип назначения.

Обратите внимание! Если бы наш работник имел страховой стаж всего 8 лет в Украине и 6 лет в Польше, то не мог бы рассчитывать на пенсию по возрасту. Ведь недотянул бы до минимального страхового стажа ни в одной из стран.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Заробитчанам, которые работали в странах с территориальным принципом соглашений, нужно обратиться только к ПФУ. При этом необходимо предоставить паспорт, копию паспорта, идентификационный код, документы, справки с мест работы в Украине и за рубежом, иностранный номер социального страхования.

Если работали в стране с территориальным принципом соглашений, то нужно обращаться в орган социального страхования уже непосредственно в той стране в придачу.

Размер пенсии

Интересно, что в большинстве стран, с которыми Украина имеет договор о зачислении стажа, пенсии выше. Напомним, что с 1 декабря минимальная пенсия по возрасту в Украине возросла до 1 769 гривен, что было предусмотрено бюджетом-2021. С пенсиями у других странах можно ознакомиться на инфографике.

Обратите внимание, раньше 24 канал уже писал подробнее о том, как получить пенсию в Польше и Португалии.