Пенсия 90 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто ее получает

Средний размер пенсий судей за год вырос на 33,6% и составляет более 90 тысяч гривен. О размере пенсий в других категориях читайте дальше.

Кто получает самую большую пенсию

В Пенсионном фонде (ПФУ) обнародовали данные о размере пенсионных выплат в разных категориях, по состоянию на 1 января 2022 года. Больше всего получают судьи, согласно данным ПФУ, а их выплаты за год выросли на 67,9 тысячи гривен, или на 33,6%.

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По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

пенсии по возрасту получают более 8 миллионов человек, а выплаты составляют 3 944,81 гривны;

получают более 8 миллионов человек, а выплаты составляют 3 944,81 гривны; по инвалидности – более миллиона украинцев, что получают 3 269,78 гривны;

– более миллиона украинцев, что получают 3 269,78 гривны; в связи с потерей кормильца – почти 638 тысяч человек, которые получают 3 730,71 гривны;

– почти 638 тысяч человек, которые получают 3 730,71 гривны; за выслугу лет – не более 588 тысяч человек, выплаты которых составляют 6 442,85 гривны;

– не более 588 тысяч человек, выплаты которых составляют 6 442,85 гривны; социальные пенсии – более 68 тысяч человек получают выплаты в размере 1 955,65 гривны,

– более 68 тысяч человек получают выплаты в размере 1 955,65 гривны, пожизненное денежное содержание судей – более 3 тысяч человек, которым выплачивают 90 822,18 гривны.

С 1 декабря 2021 года средняя пенсия выросла до 3 980 гривен. Она превысила фактический прожиточный минимум на 257 гривен.

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Когда украинец может выйти на пенсию в 2022 году

С 1 января по 31 декабря право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет.

Если у человека нет такого стажа, то в 2022 году на пенсию в 63 года могут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет.

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. Страховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель ежегодно вносил страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд.