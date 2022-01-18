Кто получает самую большую пенсию
В Пенсионном фонде (ПФУ) обнародовали данные о размере пенсионных выплат в разных категориях, по состоянию на 1 января 2022 года. Больше всего получают судьи, согласно данным ПФУ, а их выплаты за год выросли на 67,9 тысячи гривен, или на 33,6%.
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По данным ПФУ, средние выплаты составляли:
- пенсии по возрасту получают более 8 миллионов человек, а выплаты составляют 3 944,81 гривны;
- по инвалидности – более миллиона украинцев, что получают 3 269,78 гривны;
- в связи с потерей кормильца – почти 638 тысяч человек, которые получают 3 730,71 гривны;
- за выслугу лет – не более 588 тысяч человек, выплаты которых составляют 6 442,85 гривны;
- социальные пенсии – более 68 тысяч человек получают выплаты в размере 1 955,65 гривны,
- пожизненное денежное содержание судей – более 3 тысяч человек, которым выплачивают 90 822,18 гривны.
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Когда украинец может выйти на пенсию в 2022 году
- С 1 января по 31 декабря право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет.
- Если у человека нет такого стажа, то в 2022 году на пенсию в 63 года могут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет.
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