Украинская пенсия за границей: как ее получать и кто на нее имеет право

Среди украинских беженцев немало пенсионеров, которые были вынуждены уехать за границу. Но даже находясь не в Украине, они могут получать выплаты. Какие способы получения пенсии и кто на нее имеет право, рассказываем дальше.

Кто имеет право на украинскую пенсию

В 2022 году на пенсию по возрасту имеют право украинцы, которым 60 лет и имеют страховой стаж не менее 29 лет. При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позже (например, если лицо будет работать и приобретет необходимые 29 лет страхового стажа) или в 2025 году по достижении возраста 63 года при наличии страхового стажа не менее 22 лет, поясняют в ПФУ.

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Чтобы начать получать пенсию, пенсионер должен подать заявление о назначении пенсии и необходимых документах. Это можно сделать как физически, так и электронно через веб-портал электронных услуг Фонда (portal.pfu.gov.ua) с использованием квалифицированной электронной подписи.

Перечень основных документов, подаваемых для назначения пенсии:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.п.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000 (по желанию пенсионера);

документы, удостоверяющие особый статус личности (при наличии).

Способы получения пенсии

Украинцы могут получать пенсию двумя способами: через банковскую карточку и через почтовое отделение.

​Через банковскую карту

В случае начисления выплат на карту, деньги будут поступать на счет и будут конвертироваться в местную валюту по курсу банка, выдавшего карточку. Таким образом у пенсионера нет проблем с получением выплат и он сможет снимать без проблем наличные деньги и рассчитываться в магазинах.

Через почтовое отделение

Если вы получали выплаты по почте, то определенные трудности с получением выплат все-таки могут возникнуть. Дело в том, что механизма доставки пенсии за границу не существует и они осуществляются только в пределах Украины. Все будет зависеть от срока вашего отсутствия.

Следовательно, если пенсионер не получал пенсию в почтовом отделении в течение 6 месяцев подряд, то ее выплата будет приостановлена. Возобновить выплату пенсии можно через обращение такого лица в органы ФПУ. Поэтому здесь у пенсионера есть два пути:

Вернуться в Украину до 6 месяцев после выезда и получить деньги за половину года; Изменить способ получения пенсии, чтобы перерасчет шел на карту, это можно сделать, кстати, в электронном формате.

Как получить украинскую пенсию за границей / Инфографика 24 канала

Как изменить способ начисления пенсии

Чтобы изменить способ начисления пенсии, например из почтового отделения на банковскую карточку, нужно подать соответствующее заявление. Его можно отправить электронно через веб портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua или лично в орган ПФУ. Для этого следует иметь паспорт, идентификационный код и банковскую справку с реквизитами. Подробнее как это сделать, рассказывали раньше здесь.

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