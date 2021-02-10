Изменения для пенсионеров в 2021: размер пенсий, индексация, надбавки и пенсионный возраст
В 2021 году пенсионеры будут получать несколько выше пенсии, а некоторые категории получат еще и надбавки. Кроме того, возрастет пенсионный возраст для женщин.
Источник:24 канал
Минимальная пенсия 2021
Минимальная пенсия выросла еще в декабре 2020 года, ведь тогда повысился прожиточный минимум, что предусмотрели в госбюджете. Поэтому пока размер остается без изменений – 1 769 гривен.
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В этом году планируют дважды поднять минимальную пенсию:
- С 1 июля 2021 года – 1 854 гривны;
- С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны.
Минимальная пенсия для лиц с полным стажем
Пенсионеры старше 65 лет со страховым стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимально будут получать 2 600 гривен в 2021 году. Это на 500 больше, чем они получали в прошлом году, говорится на сайте Минсоцполитики.
Пенсионеры с полным стажем имеют более высокие минимальные пенсии / Unsplash
Условия выхода на пенсию
Напомним, чтобы получать пенсию по возрасту в Украине, необходимо достичь пенсионного возраста и получить соответствующий страховой стаж.
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Пенсионный возраст
- Пенсионный возраст для мужчин – неизменный: они имеют право выхода на пенсию ровно в 60 лет.
- Вместе с тем женщины могли выходить на полгода раньше. Но с 1 апреля 2021 года женщины смогут выйти на пенсию только в 60 лет.
Это предусмотрели законом о пенсионном страховании.
Страховой стаж
Пенсию могут ожидать только те украинцы, которые имеют стаж 28 лет, но не трудовой, а страховой.
Что это значит?
Страховой стаж – это не сколько времени человек работал, а сколько времени он или его работодатель платили страховые взносы. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек платил единый социальный взнос. Сейчас минимальный ЕСВ составляет 1 320 гривен.
А что, если не хватает стажа
Если не хватает стажа, есть 3 варианта:
- Докупить стаж. Но это следует делать, если не хватает совсем немного, ведь такая покупка не из дешевых. Один месяц стоит больше 30 тысяч гривен по подсчетам журналистов 24 канала.
- Выйти на пенсию позже. Для получения пенсии в 63 года требование к страховому стажу уменьшается до 18 лет, а если выйти на пенсию в 65 лет – нужно иметь 15 лет стажа.
- Обратиться за социальной помощью. Нужно обращаться в органы соцзащиты, которые проверят действительно ли люди, достигшие пенсионного возраста и не имеющие права на пенсию, являются малообеспеченными.
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Индексация пенсий 2021
Индексацию пенсий планируется проводить ежегодно до 1 марта. Соответствующее решение могут принять в Раде, сообщили на Правительственном портале.
По словам премьера, правительство предлагает сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация.
Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались,
– сказал Шмыгаль.
В то же время экономист Павел Кухта предупреждает, что прикрепление индексации до даты будет сильно давить на бюджет и создаст угрозу.
"Вполне возможно, что в какой-то момент правительство просто не сможет это требование выполнить. Тогда начнется применение типичных для наших реалий инструментов балансировки бюджета – остановки норм пенсионного законодательства законом о государственном бюджете. Ими можно вообще приостановить индексацию", – написал Кухта.
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Однако ни дата, ни размер индексации в 2021 году пока неизвестны. Напомним, что процент индексации зависит от инфляции и темпов роста зарплаты за предыдущий год.
Доплаты пенсионерам
- Еще в 2020 году пенсионерам, достигшим 80 лет, начали платить надбавку в размере 500 гривен.
- С 1 июля 2021 года планируют ввести надбавки к пенсиям пенсионерам, которым 75 лет и больше. Размер доплаты составит 400 гривен.
Накопительная пенсия
Ожидается, что в 2021 году Украина наконец примет на законодательном уровне внедрение второго уровня пенсионной реформы – накопительных пенсий.
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Однако, как ранее сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пенсионную реформу на этом этапе смогут запустить не раньше 2023 года.
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