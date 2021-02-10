В 2021 году пенсионеры будут получать несколько выше пенсии, а некоторые категории получат еще и надбавки. Кроме того, возрастет пенсионный возраст для женщин.

Минимальная пенсия 2021

Минимальная пенсия выросла еще в декабре 2020 года, ведь тогда повысился прожиточный минимум, что предусмотрели в госбюджете. Поэтому пока размер остается без изменений – 1 769 гривен.

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В этом году планируют дважды поднять минимальную пенсию:

С 1 июля 2021 года – 1 854 гривны;

С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны.

Минимальная пенсия для лиц с полным стажем

Пенсионеры старше 65 лет со страховым стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимально будут получать 2 600 гривен в 2021 году. Это на 500 больше, чем они получали в прошлом году, говорится на сайте Минсоцполитики.



Пенсионеры с полным стажем имеют более высокие минимальные пенсии / Unsplash

Условия выхода на пенсию

Напомним, чтобы получать пенсию по возрасту в Украине, необходимо достичь пенсионного возраста и получить соответствующий страховой стаж.

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Пенсионный возраст

Пенсионный возраст для мужчин – неизменный: они имеют право выхода на пенсию ровно в 60 лет.

Вместе с тем женщины могли выходить на полгода раньше. Но с 1 апреля 2021 года женщины смогут выйти на пенсию только в 60 лет.

Это предусмотрели законом о пенсионном страховании.

Страховой стаж

Пенсию могут ожидать только те украинцы, которые имеют стаж 28 лет, но не трудовой, а страховой.

Что это значит?

Страховой стаж – это не сколько времени человек работал, а сколько времени он или его работодатель платили страховые взносы. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек платил единый социальный взнос. Сейчас минимальный ЕСВ составляет 1 320 гривен.

А что, если не хватает стажа

Если не хватает стажа, есть 3 варианта:

Докупить стаж. Но это следует делать, если не хватает совсем немного, ведь такая покупка не из дешевых. Один месяц стоит больше 30 тысяч гривен по подсчетам журналистов 24 канала.

Выйти на пенсию позже. Для получения пенсии в 63 года требование к страховому стажу уменьшается до 18 лет, а если выйти на пенсию в 65 лет – нужно иметь 15 лет стажа.

Обратиться за социальной помощью. Нужно обращаться в органы соцзащиты, которые проверят действительно ли люди, достигшие пенсионного возраста и не имеющие права на пенсию, являются малообеспеченными.

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Индексация пенсий 2021

Индексацию пенсий планируется проводить ежегодно до 1 марта. Соответствующее решение могут принять в Раде, сообщили на Правительственном портале.

По словам премьера, правительство предлагает сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались,

– сказал Шмыгаль.

В то же время экономист Павел Кухта предупреждает, что прикрепление индексации до даты будет сильно давить на бюджет и создаст угрозу.

"Вполне возможно, что в какой-то момент правительство просто не сможет это требование выполнить. Тогда начнется применение типичных для наших реалий инструментов балансировки бюджета – остановки норм пенсионного законодательства законом о государственном бюджете. Ими можно вообще приостановить индексацию", – написал Кухта.



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Однако ни дата, ни размер индексации в 2021 году пока неизвестны. Напомним, что процент индексации зависит от инфляции и темпов роста зарплаты за предыдущий год.

Доплаты пенсионерам

Еще в 2020 году пенсионерам, достигшим 80 лет , начали платить надбавку в размере 500 гривен .

, начали платить надбавку в размере . С 1 июля 2021 года планируют ввести надбавки к пенсиям пенсионерам, которым 75 лет и больше. Размер доплаты составит 400 гривен.

Обратите внимание! Для обоих категорий необходимо иметь полный стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Для пенсионеров, которые эти условия не выполнили, выплаты не предусмотрели.

Накопительная пенсия

Ожидается, что в 2021 году Украина наконец примет на законодательном уровне внедрение второго уровня пенсионной реформы – накопительных пенсий.

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Однако, как ранее сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пенсионную реформу на этом этапе смогут запустить не раньше 2023 года.