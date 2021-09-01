На пенсии за август в Украине выделили рекордную сумму

1 сентября 2021 , 13:37
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Источник:

УНИАН

На пенсии за август Пенсионный фонд Украины выделил рекордную сумму – 44,3 миллиарда гривен. Это максимальный объем расходов в 2021 году.

По данным пресс-службы Пенсионного фонда, на протяжении последних месяцев сумма выплат превышала 40 миллиардов. В частности, в июле выплатили 42,4 миллиарда гривен.

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Какие суммы выплачивали украинцам в 2021

  • В июле – 42,4 миллиарда гривен;
  • в июне – 42,6 миллиарда гривен;
  • в мае – 42,6 миллиарда гривен;
  • в апреле – 43 миллиарда гривен;
  • в марте – 42,8 миллиарда гривен;
  • в феврале – 40,2 миллиарда гривен;
  • в январе – 40,2 миллиарда гривен.
Заметьте! Всего в течение первых 8 месяцев 2021 года украинским пенсионерам выплатили 343,5 миллиарда гривен.

Пенсия в Украине: последние новости

  • В Пенсионном фонде Украины рассказали, что с 1 сентября украинцы смогут получать пенсию с помощью адресной доставки. В то же время продолжатся и начисления на карту.
  • Кроме того, с 1 сентября для пенсионеров от 75 до 80 лет повысят пенсии на 400 гривен.
  • Также с 1 декабря планируют повышение минимальной пенсии на 80 гривен до 1 934 гривен.
Автор: Мар'яна Бекало