По данным пресс-службы Пенсионного фонда, на протяжении последних месяцев сумма выплат превышала 40 миллиардов. В частности, в июле выплатили 42,4 миллиарда гривен.
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Какие суммы выплачивали украинцам в 2021
- В июле – 42,4 миллиарда гривен;
- в июне – 42,6 миллиарда гривен;
- в мае – 42,6 миллиарда гривен;
- в апреле – 43 миллиарда гривен;
- в марте – 42,8 миллиарда гривен;
- в феврале – 40,2 миллиарда гривен;
- в январе – 40,2 миллиарда гривен.
Пенсия в Украине: последние новости
- В Пенсионном фонде Украины рассказали, что с 1 сентября украинцы смогут получать пенсию с помощью адресной доставки. В то же время продолжатся и начисления на карту.
- Кроме того, с 1 сентября для пенсионеров от 75 до 80 лет повысят пенсии на 400 гривен.
- Также с 1 декабря планируют повышение минимальной пенсии на 80 гривен до 1 934 гривен.