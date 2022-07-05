Как переселенцам, сменившим место жительства, получить пенсии: важные нюансы

Многие украинцы старшего возраста из-за широкомасштабной войны вынужденно переехали в другие населенные пункты Украины. При этом внутренне перемещённые лица могут получать пенсии на временном месте нахождения.

Соответствующий порядок регулирует специальное постановление Кабинета Министров, которое действует еще с 26 февраля 2022 года. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как это работает.

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Как внутренне перемещенным лицам получать пенсии

В Пенсионном фонде рассказали, что лица, ранее получавшие пенсии через акционерное общество "Укрпочта", в частности непосредственно в отделениях или с доставкой на дом, и временно сменили место жительства, могут получать пенсионные выплаты через платежную систему "Быстрая копейка" от "Ощадбанка". Кроме того, существует возможность получать деньги через внутренние переводы Укрпочты.

В случае если средства по заявленным сведениям на выплату пенсий не будут получены, Укрпочта сообщает об этом Пенсионному фонду, и тогда деньги выплачиваются в следующем месяце. Если же пенсия не получена в течение 6 месяцев подряд, ее выплата будет приостановлена. В таком случае, для возобновления выплаты средств, необходимо будет обратиться в органы Пенсионного фонда.

К слову, если Укрпочта уведомит в установленном порядке об отсутствии технической возможности выплачивать и доставлять пенсии в определенные районы и населенные пункты, существует альтернативный механизм выплаты пенсий путем ее начисления на счета в "Ощадбанке".

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