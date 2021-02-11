Пенсии судей в Украине в 12 раз выше, чем у военных: сколько получают служители Фемиды
В Украине бывшие судьи получают 67,9 тысячи гривен пенсии в месяц. Это в 12 раз больше, чем у военнослужащих.
Источник:Пенсійний фонд України
В то же время, согласно данным Пенсионного фонда Украины, военные на заслуженном отдыхе получают лишь 5,5 тысячи гривен в месяц.
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Как отличаются пенсии судей
По закону судьи имеют право на неограниченный размер пенсии. Она может составлять вплоть до 80% зарплаты. Тогда как простые украинцы получают менее 35% зарплаты, а размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами, то есть 17 690 гривен.
В Пенсионном фонде также сообщили, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 миллиона пенсионеров, из них 2,7 миллиона человек – работающие пенсионеры.
Средний размер пенсионной выплаты составляет 3 507,51 гривны в месяц.
Сколько в Украине пенсионеров / Фото Пенсионного фонда Украины
Заметим, что в Украине должна появиться накопительная пенсионная система. Ранее министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что она может быть введена в Украине с 1 января 2022 года. Для этого парламент должен принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы.
Что такое накопительная пенсионная система?
Это, когда украинцы делают выплаты на свой индивидуальный счет в негосударственных фондах. При достижении пенсионного возраста, они эти деньги могут получить сразу, частями или ежемесячно пожизненно.
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