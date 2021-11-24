Пенсии и соцвыплаты в декабре вырастут: прожиточный минимум повысился

С 1 декабря для украинцев вырастет размер прожиточного минимума, а соответственно следует ожидать и повышения привязанных к нему соцвыплат. Поэтому в ближайшее время следует ожидать более высокую пенсию, алименты, пособие на детей и другие выплаты.

Как вырастет прожиточный минимум

В этом году, согласно бюджету-2021, было предусмотрено два повышения прожиточного минимума. Одно уже состоялось в июле, а последнее – с 1 декабря.

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По категориям прожиточный минимум с 1 декабря будет следующим:

Для детей до 6 лет – 2 100 гривен;

Для детей 6 – 18 лет – 2 618 гривен;

Для трудоспособных лиц – 2 481 гривна;

Для лиц, потерявших трудоспособность – 1 934 гривны.

Минимальная зарплата

Повышение минимальной зарплаты в этом году правительством было предусмотрено только один раз – в декабре. Поэтому с 1 числа следующего месяца она повысится на 500 гривен до 6,5 тысячи гривен.

Ряд некоторых показателей тоже возрастет, в частности, речь идет о следующих:

максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 97 500 гривен),

максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 21 450 гривен),

размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц с зарплаты работников и доходов ФЛП (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства (с 1 декабря – 1430 гривен).

Какие показатели останутся без изменений

Повышение прожиточного минимума не повлияет на ряд показателей, устанавливаемых независимо от его размера и фиксируемых в течение года.

Налоговая социальная льгота (НСЛ).

Предельный размер зарплаты в месяц, к которой применяется НСЛ.

Суточные, которые работник получает, когда отправляется в командировку.

Ставки единого налога (ЕСВ).

Также, несмотря на то, что вышеупомянутые показатели причастны к зарплате, однако ее размер на них не влияет.

Минимальная зарплата в Украине с 1 декабря вырастет до 6,5 тысячи гривен / Фото Pexels

Пособие по безработице

На пособие по безработице в Украине имеют право лица в возрасте от 16 до 70 лет, которые могут работать, однако из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов, как источников существования.

Минимальный размер выплат по безработице

В тех городах, где продолжается карантин, минимальный размер выплат по безработице будет составлять не менее 1000 гривен в месяц для тех, кто за последний год имеет менее 6 месяцев страхового стажа.

Минимальный размер выплат по безработице для украинцев не прикреплен к прожиточному минимуму, поскольку это фиксированная правительством сумма. Он в 2021 году может составлять 650, или 1,8 тысячи гривен, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

650 гривен получают украинцы, которые имеют менее 6 месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев.

получают украинцы, которые имеют менее 6 месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев. 1,8 тысячи гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.

Максимальный размер выплат по безработице

страховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель за него ежемесячно вносил страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд.

Максимальный размер выплат по безработице наоборот привязан к прожиточному минимуму. Он составляет не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Так что с 1 декабря это 9 924 тысячи гривен.

Как рассчитывается размер пособия:

страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

свыше 10 лет – 70%.

Пособие по безработице в 2021 году / Инфографика 24 канала

Размер алиментов

В Украине предусмотрено несколько размеров алиментов в зависимости от доходов родителей, не проживающих вместе с ребенком и прожиточного минимума, определенного государством для ребенка соответствующего возраста.

Минимальный (гарантированный) размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Для детей до 6 лет он будет составлять 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 100 гривен.

(гарантированный) размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Для детей до 6 лет он будет составлять 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 100 гривен. Рекомендованный: для детей до 6 лет – 1 309 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 618 гривен.

для детей до 6 лет – 1 309 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 618 гривен. Максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста. На детей до 6 лет с 1 декабря он будет составлять 21 000 гривен, а от 6 до 18 лет – 26 180 гривен.

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Помощь на ребенка от государства

Пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство составляет 2,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста:

на детей до 6 лет – 5 250 гривны;

гривны; на детей 6 – 18 лет – 6 545 гривен.

Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство будет составлять 3,5 размера прожиточного минимума:

на детей до 6 лет с инвалидностью – 7 350 гривен;

на детей от 6 до 18 лет – 9 163 гривен.

Размер пенсий

В ПФУ отмечают, что увеличивается размер прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность, вырастет на 80 гривен. Это основание для пересчета тех составляющих пенсионных выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума.

С 1 декабря при полном страховом стаже пенсия вырастет для следующих категорий:

пенсионеров, имеющих полный страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) – с 1 854 гривен до 1 934 гривны (на 80 гривен);

(для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) – с 1 854 гривен до 1 934 гривны (на 80 гривен); неработающих пенсионеров, которые старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) – с 2 400 гривен до 2 600 гривен (на 200 гривен).

Фактический размер прожиточного минимума

Максимальный размер пенсии будет также перечислен и увеличен на 800 гривен. Она вырастет с 18 540 гривны до 19 340 гривны.

В Украине существует также понятие "фактический прожиточный минимум", его считают в Минсоцполитики. Согласно расчетам министерства, фактический размер прожиточного минимума в ценах на октябрь 2021 года в расчете на месяц на одного человека составлял:

для детей до 6 лет – 4 043 гривны,

для детей от 6 до 18 лет – 4 999 гривны,

для трудоспособных лиц – 5 678 гривны,

для лиц, потерявших трудоспособность – 3 708 гривен.

Так что он, как видим, в 2,2 раза больше, или на 2 733 гривны против установленного правительством (2 294 гривны – минимум определен правительством). А для трудоспособного лица – в 2,4 раза или на 3 299 гривны (2 379 гривны – минимум определен правительством).

Обратите внимание, что "фактический прожиточный минимум" отличается от определенного правительством / Фото 24 канала

Как будут считать прожиточный минимум в 2022 году

Верховная рада 2 июня приняла в первом чтении законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его существенное повышение.

Журналисты 24 канала подсчитали, что по новой методологии прожиточный минимум в 2022 году может быть на уровне 5 132 гривен, то есть в 2,5 раза больше, чем сейчас. Подробно о законопроекте рассказываем в материале Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы.