Как вырастет прожиточный минимум
В этом году, согласно бюджету-2021, было предусмотрено два повышения прожиточного минимума. Одно уже состоялось в июле, а последнее – с 1 декабря.
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По категориям прожиточный минимум с 1 декабря будет следующим:
- Для детей до 6 лет – 2 100 гривен;
- Для детей 6 – 18 лет – 2 618 гривен;
- Для трудоспособных лиц – 2 481 гривна;
- Для лиц, потерявших трудоспособность – 1 934 гривны.
Минимальная зарплата
Повышение минимальной зарплаты в этом году правительством было предусмотрено только один раз – в декабре. Поэтому с 1 числа следующего месяца она повысится на 500 гривен до 6,5 тысячи гривен.
Ряд некоторых показателей тоже возрастет, в частности, речь идет о следующих:
- максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 97 500 гривен),
- максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 21 450 гривен),
- размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц с зарплаты работников и доходов ФЛП (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства (с 1 декабря – 1430 гривен).
Какие показатели останутся без изменений
Повышение прожиточного минимума не повлияет на ряд показателей, устанавливаемых независимо от его размера и фиксируемых в течение года.
- Налоговая социальная льгота (НСЛ).
- Предельный размер зарплаты в месяц, к которой применяется НСЛ.
- Суточные, которые работник получает, когда отправляется в командировку.
- Ставки единого налога (ЕСВ).
Также, несмотря на то, что вышеупомянутые показатели причастны к зарплате, однако ее размер на них не влияет.
Минимальная зарплата в Украине с 1 декабря вырастет до 6,5 тысячи гривен / Фото Pexels
Пособие по безработице
На пособие по безработице в Украине имеют право лица в возрасте от 16 до 70 лет, которые могут работать, однако из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов, как источников существования.
Минимальный размер выплат по безработице
Минимальный размер выплат по безработице для украинцев не прикреплен к прожиточному минимуму, поскольку это фиксированная правительством сумма. Он в 2021 году может составлять 650, или 1,8 тысячи гривен, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".
- 650 гривен получают украинцы, которые имеют менее 6 месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев.
- 1,8 тысячи гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.
Максимальный размер выплат по безработице
Максимальный размер выплат по безработице наоборот привязан к прожиточному минимуму. Он составляет не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Так что с 1 декабря это 9 924 тысячи гривен.
Как рассчитывается размер пособия:
- страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;
- от 2 до 6 лет – 55%;
- от 6 до 10 лет – 60%;
- свыше 10 лет – 70%.
Пособие по безработице в 2021 году / Инфографика 24 канала
Размер алиментов
В Украине предусмотрено несколько размеров алиментов в зависимости от доходов родителей, не проживающих вместе с ребенком и прожиточного минимума, определенного государством для ребенка соответствующего возраста.
- Минимальный (гарантированный) размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Для детей до 6 лет он будет составлять 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 100 гривен.
- Рекомендованный: для детей до 6 лет – 1 309 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 618 гривен.
- Максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста. На детей до 6 лет с 1 декабря он будет составлять 21 000 гривен, а от 6 до 18 лет – 26 180 гривен.
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Помощь на ребенка от государства
Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство составляет 2,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста:
- на детей до 6 лет – 5 250 гривны;
- на детей 6 – 18 лет – 6 545 гривен.
Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство будет составлять 3,5 размера прожиточного минимума:
- на детей до 6 лет с инвалидностью – 7 350 гривен;
- на детей от 6 до 18 лет – 9 163 гривен.
Размер пенсий
В ПФУ отмечают, что увеличивается размер прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность, вырастет на 80 гривен. Это основание для пересчета тех составляющих пенсионных выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума.
С 1 декабря при полном страховом стаже пенсия вырастет для следующих категорий:
- пенсионеров, имеющих полный страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) – с 1 854 гривен до 1 934 гривны (на 80 гривен);
- неработающих пенсионеров, которые старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) – с 2 400 гривен до 2 600 гривен (на 200 гривен).
Фактический размер прожиточного минимума
В Украине существует также понятие "фактический прожиточный минимум", его считают в Минсоцполитики. Согласно расчетам министерства, фактический размер прожиточного минимума в ценах на октябрь 2021 года в расчете на месяц на одного человека составлял:
- для детей до 6 лет – 4 043 гривны,
- для детей от 6 до 18 лет – 4 999 гривны,
- для трудоспособных лиц – 5 678 гривны,
- для лиц, потерявших трудоспособность – 3 708 гривен.
Так что он, как видим, в 2,2 раза больше, или на 2 733 гривны против установленного правительством (2 294 гривны – минимум определен правительством). А для трудоспособного лица – в 2,4 раза или на 3 299 гривны (2 379 гривны – минимум определен правительством).
Обратите внимание, что "фактический прожиточный минимум" отличается от определенного правительством / Фото 24 канала
Как будут считать прожиточный минимум в 2022 году
Верховная рада 2 июня приняла в первом чтении законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его существенное повышение.
Журналисты 24 канала подсчитали, что по новой методологии прожиточный минимум в 2022 году может быть на уровне 5 132 гривен, то есть в 2,5 раза больше, чем сейчас. Подробно о законопроекте рассказываем в материале Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы.