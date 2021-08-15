Пенсии по-новому: как с 1 сентября будут получать выплаты украинцы

С 1 сентября будут по-новому выплачивать пенсии – или через Укрпочту, или на карту. Это касается и денежной помощи, которая будет начисляться на банковский счет, но будут и исключения. Кто будет получать пенсию адресно, рассказываем далее.

Адресная доставка пенсий

Возможность по-старому, то есть адресно получать пенсию решили оставить только для 4 категорий украинцев которые:

имеют I группу инвалидности,

по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

достигли 80-летнего возраста,

которые являются получателями государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

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Однако представители вышеупомянутых категорий могут выбрать между доставкой пенсии домой и на карточку, беря во внимание более удобный вариант для себя.

Пенсия на карту: как выбирать банк

Всем лицам, которые не входятв упомянутые 4 категории с 1 сентября будут начислять пенсии только через текущие счета уполномоченных банков.

Сейчас АО "Укрпочта" на монопольных условиях доставляет пенсии домой украинцам и продолжит это делать в дальнейшем. Компанию, что будет доставлять выплаты домой пенсионерам выберут на конкурсной основе, которую будет проводить Пенсионный фонд.

Когда будет конкурс: первый конкурс ПФУ проведет до 1 сентября 2021 года.

первый конкурс ПФУ проведет до 1 сентября 2021 года. Как определять тарифы на доставку: тарифы будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, которые должны быть не выше тех, что установит правительство.

тарифы будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, которые должны быть не выше тех, что установит правительство. Кто будет платить за услуги доставки: стоимость доставки выплат для вышеупомянутых четырех категорий государство будет покрывать за счет средств ПФУ, или из госбюджета.

Смогут ли украинцы изменить уполномоченный банк

Изменить уполномоченный банк пенсионеры смогут в любой момент, отметили в Минсоцполитики. Уполномоченные банки по желанию получателей предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой в ​​соответствии с условиями договоров.

Доставку пенсий и денежной помощи домой банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.