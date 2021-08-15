Адресная доставка пенсий

Возможность по-старому, то есть адресно получать пенсию решили оставить только для 4 категорий украинцев которые:

имеют I группу инвалидности,

по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

достигли 80-летнего возраста,

которые являются получателями государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

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Однако представители вышеупомянутых категорий могут выбрать между доставкой пенсии домой и на карточку, беря во внимание более удобный вариант для себя.

Важно! Всем лицам, которые не входятв упомянутые 4 категории с 1 сентября будут начислять пенсии только через текущие счета уполномоченных банков.

Пенсия на карту: как выбирать банк

Сейчас АО "Укрпочта" на монопольных условиях доставляет пенсии домой украинцам и продолжит это делать в дальнейшем. Компанию, что будет доставлять выплаты домой пенсионерам выберут на конкурсной основе, которую будет проводить Пенсионный фонд.

Когда будет конкурс: первый конкурс ПФУ проведет до 1 сентября 2021 года.

Как определять тарифы на доставку: тарифы будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, которые должны быть не выше тех, что установит правительство.

Кто будет платить за услуги доставки: стоимость доставки выплат для вышеупомянутых четырех категорий государство будет покрывать за счет средств ПФУ, или из госбюджета.

Смогут ли украинцы изменить уполномоченный банк

Изменить уполномоченный банк пенсионеры смогут в любой момент, отметили в Минсоцполитики. Уполномоченные банки по желанию получателей предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой в ​​соответствии с условиями договоров.

Доставку пенсий и денежной помощи домой банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

Первое июльское перечисления уже произошло, в результате чего средний размер пенсии в настоящее время составляет 3 778,78 гривны, поскольку за II квартал (апрель – июнь) средняя пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%.

С 1 октября повысят пенсии на 400 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет.

С 1 декабря планируется повышение минимальной пенсии на 80 гривен до 1 934 гривен. Также вырастет минимальная зарплата с 6 тысяч гривен до 6,5 тысячи гривен и повысят минимальную пенсию для украинцев в возрасте от 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.