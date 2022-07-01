Пенсии и соцвыплаты в июле вырастут: прожиточный минимум повысился

1 июля 2022 , 12:38
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С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум, а соответственно и все привязанные к нему соцвыплаты. По этому, в этом месяце следует ожидать высшую пенсию, алименты, пособие на детей и другие выплаты.

Как вырастет прожиточный минимум

С 1 июля прожиточный минимум вырастет впервые в этом году. Также госбюджетом-2022 предусмотрено еще одно повышение минимума – с 1 декабря. Заметим, что прожиточный минимум отличается по категориям и это следует учитывать при расчете социальных выплат или льгот.

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По категориям прожиточный минимум с 1 декабря будет следующим:

  • Для детей до 6 лет – 2 201 гривна;
  • Для детей 6 – 18 лет – 2 744 гривны;
  • Для трудоспособных лиц – 2 600 гривен;
  • Для лиц, потерявших трудоспособность – 2027.

Минимальная зарплата

Бюджетом-2022 повышение минимальной зарплаты предусмотрено только один раз – в октябре. Так что украинцы с 1 июля продолжат получать минимум в 6,5 тысячи гривен. Напомним, что под минимальной зарплатой следует понимать конкретную месячную сумму, определенную законодательством за простой, неквалифицированный труд, ниже которого работодатель не может платить.

Какие показатели еще не изменятся с 1 июля

Повышение прожиточного минимума не повлияет на ряд показателей, устанавливаемых независимо от его размера и фиксируемых в течение года.

  • Налоговая социальная льгота (НСП).
  • Предельный размер зарплаты в месяц, к которой применяется НСЛ.
  • Сутки, которые работник получает, когда отправляется в командировку.
  • Ставки единого налога (ЕСВ).

Пособие по безработице

На пособие по безработице в Украине может рассчитывать население в возрасте от 16 до 70 лет, которое может работать, но из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов, как источников существования.

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Минимальный размер выплат по безработице

Минимальный размер выплат по безработице для украинцев не прикреплен к прожиточному минимуму, поскольку это фиксированная правительством сумма. Он может составлять 650, или 1,8 тысяч гривен, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

  • 650 гривен получают украинцы, имеющие менее 6 месяцев страхового стажа на протяжении последних 12 месяцев.
  • 1,8 тысяч гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.
Страховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель за него ежемесячно вносил страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд.

Максимальный размер выплат по безработице

Обычно максимальный размер пособия по безработице был привязан к прожиточному минимуму и составлял не более четырех минимумов для трудоспособных лиц. Соответственно, с 1 июля он должен был вырасти до 10 400 гривен.

Но в связи с войной 21 апреля 2022 года Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по некоторым вопросам функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения" и размер привязали к минимальной зарплате. Максимальный размер пособия по безработице теперь составляет полторы минимальной зарплаты – 9750 гривен.

Кто может оформить статус безработного

  • Безработный может получать пособие, не посещая центр занятости, если он обнаружил свое намерение оформить статус безработного любыми средствами коммуникации.

  • Внутри перемещенные лица, не имеющие документов, тоже могут оформить статус безработного. Основанием оформления и расчета суммы выплат по безработице является информация из реестров и баз данных органов исполнительной власти.

  • На выплаты по безработице в условиях войны могут рассчитывать также украинцы, которые формально не расторгли трудовые договоры с работодателями, но потеряли работу.

  • Безработные украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях или в регионах активных боевых действий, не лишаются статуса безработного.

  • Украинцы, оформившие статус безработного и уехавшие за границу, теряют возможность получения пособия по безработице после пребывания за границей более 30 календарных дней.

Важно! Нововведения будут действовать во время военного положения и еще 180 дней после его отмены или прекращения.

Размер алиментов

В Украине предусмотрено несколько размеров алиментов в зависимости от доходов родителей, не проживающих вместе с ребенком, и прожиточного минимума, определенного государством для ребенка соответствующего возраста.

Минимальная рекомендуемая сумма алиментов:

  • 2 201 гривну – для детей до 6 лет;
  • 2744 гривен – для детей от 6 до 18 лет;

Минимальный гарантированный размер алиментов (50% от прожиточного минимума):

  • 1 100,50 гривен – для детей до 6 лет;
  • 1372 гривен – для детей от 6 до 18 лет.
Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка – размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, устанавливаемого судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов

Помощь на ребенка от государства

Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство составляет 2,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста:

  • на детей до 6 лет – 5 502,50 гривны;
  • на детей 6 – 18 лет – 6 860 гривен.

Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство будет составлять 3,5 размера прожиточного минимума:

  • на детей до 6 лет с инвалидностью – 7703,50 гривен;
  • на детей от 6 до 18 лет – 9604 гривен.

Помощь матерям

Размер социальной помощи по беременности и родам составляет 100% от среднемесячного дохода женщины по месту ее официальной работы. Если женщина официально не работает и не ФЛП, то ей насчитывается 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля – это 650 грн. в месяц.

Размер пособия по беременности и родам от 1 июля 2022 года составляет:

  • 2 730 гривны – за 126 дней декретного отпуска,
  • 3 033,33 гривны – за 140 дней декретного отпуска,
  • 3 900 гривен – за 180 дней декретного отпуска.

Обратите внимание, что термины устанавливаются в индивидуальном порядке. 126 дней – в случае родов и беременности, которые проходят нормально, 140 дней – для тяжелых случаев, 180 дней – для женщин-чернобыльцев.

Помощь одиноким матерям

Помощь одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи и от 1 июля 2022 года он составит:

  • до 2 201 гривны – на детей до 6 лет,
  • до 2 744 гривен – на детей в возрасте 6–18 лет,
  • до 2 600 гривен – на детей в возрасте от 18 до 23 лет.

Размер пенсий

Размер минимальной пенсии в Украине прикреплен к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Так что с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 93 гривны до 2 027 гривны. Что касается максимальной пенсии, то она также вырастет и составит 20270 гривен.

Как вырастет пенсия для разных категорий

  • Минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 гривны
  • Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4 084 гривен.
  • Максимальная пенсия вырастет на 930 гривен до 20 270 гривен.

Индексация пенсий

23 июня в эфире национального телемарафона глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что с 1 июля продолжится индексация пенсий. С 1 июля пройдет индексация, а выплата пенсий будет продолжаться.

Это наш основной и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое для того, чтобы первоочередные выплаты – это пенсионные и социальные – были осуществлены. Нет оснований полагать, что это не будет сделано. Я хочу, чтобы все не беспокоились по этому поводу. Мы сейчас ищем все возможности для того, чтобы обеспечить необходимым объемом средств необходимые выплаты из государственного бюджета,
– рассказал он.

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Автор: Дар'я Вереньова