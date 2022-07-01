Пенсии и соцвыплаты в июле вырастут: прожиточный минимум повысился

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум, а соответственно и все привязанные к нему соцвыплаты. По этому, в этом месяце следует ожидать высшую пенсию, алименты, пособие на детей и другие выплаты.

Как вырастет прожиточный минимум

С 1 июля прожиточный минимум вырастет впервые в этом году. Также госбюджетом-2022 предусмотрено еще одно повышение минимума – с 1 декабря. Заметим, что прожиточный минимум отличается по категориям и это следует учитывать при расчете социальных выплат или льгот.

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По категориям прожиточный минимум с 1 декабря будет следующим:

Для детей до 6 лет – 2 201 гривна;

Для детей 6 – 18 лет – 2 744 гривны;

Для трудоспособных лиц – 2 600 гривен;

Для лиц, потерявших трудоспособность – 2027.

Минимальная зарплата

Бюджетом-2022 повышение минимальной зарплаты предусмотрено только один раз – в октябре. Так что украинцы с 1 июля продолжат получать минимум в 6,5 тысячи гривен. Напомним, что под минимальной зарплатой следует понимать конкретную месячную сумму, определенную законодательством за простой, неквалифицированный труд, ниже которого работодатель не может платить.

Какие показатели еще не изменятся с 1 июля

Повышение прожиточного минимума не повлияет на ряд показателей, устанавливаемых независимо от его размера и фиксируемых в течение года.

Налоговая социальная льгота (НСП).

Предельный размер зарплаты в месяц, к которой применяется НСЛ.

Сутки, которые работник получает, когда отправляется в командировку.

Ставки единого налога (ЕСВ).

Пособие по безработице

На пособие по безработице в Украине может рассчитывать население в возрасте от 16 до 70 лет, которое может работать, но из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов, как источников существования.

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Минимальный размер выплат по безработице

Минимальный размер выплат по безработице для украинцев не прикреплен к прожиточному минимуму, поскольку это фиксированная правительством сумма. Он может составлять 650, или 1,8 тысяч гривен, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

650 гривен получают украинцы, имеющие менее 6 месяцев страхового стажа на протяжении последних 12 месяцев.

1,8 тысяч гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.

Максимальный размер выплат по безработице

Страховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель за него ежемесячно вносил страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд.

Обычно максимальный размер пособия по безработице был привязан к прожиточному минимуму и составлял не более четырех минимумов для трудоспособных лиц. Соответственно, с 1 июля он должен был вырасти до 10 400 гривен.

Но в связи с войной 21 апреля 2022 года Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по некоторым вопросам функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения" и размер привязали к минимальной зарплате. Максимальный размер пособия по безработице теперь составляет полторы минимальной зарплаты – 9750 гривен.

Кто может оформить статус безработного

Безработный может получать пособие, не посещая центр занятости, если он обнаружил свое намерение оформить статус безработного любыми средствами коммуникации.

Внутри перемещенные лица, не имеющие документов, тоже могут оформить статус безработного. Основанием оформления и расчета суммы выплат по безработице является информация из реестров и баз данных органов исполнительной власти.

На выплаты по безработице в условиях войны могут рассчитывать также украинцы, которые формально не расторгли трудовые договоры с работодателями, но потеряли работу.

Безработные украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях или в регионах активных боевых действий, не лишаются статуса безработного.

Украинцы, оформившие статус безработного и уехавшие за границу, теряют возможность получения пособия по безработице после пребывания за границей более 30 календарных дней.

Размер алиментов

Нововведения будут действовать во время военного положения и еще 180 дней после его отмены или прекращения.

В Украине предусмотрено несколько размеров алиментов в зависимости от доходов родителей, не проживающих вместе с ребенком, и прожиточного минимума, определенного государством для ребенка соответствующего возраста.

Минимальная рекомендуемая сумма алиментов:

2 201 гривну – для детей до 6 лет;

2744 гривен – для детей от 6 до 18 лет;

Минимальный гарантированный размер алиментов (50% от прожиточного минимума):

1 100,50 гривен – для детей до 6 лет;

1372 гривен – для детей от 6 до 18 лет.

Помощь на ребенка от государства

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка – размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, устанавливаемого судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов

Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство составляет 2,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста:

на детей до 6 лет – 5 502,50 гривны;

на детей 6 – 18 лет – 6 860 гривен.

Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство будет составлять 3,5 размера прожиточного минимума:

на детей до 6 лет с инвалидностью – 7703,50 гривен;

на детей от 6 до 18 лет – 9604 гривен.

Помощь матерям

Размер социальной помощи по беременности и родам составляет 100% от среднемесячного дохода женщины по месту ее официальной работы. Если женщина официально не работает и не ФЛП, то ей насчитывается 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля – это 650 грн. в месяц.

Размер пособия по беременности и родам от 1 июля 2022 года составляет:

2 730 гривны – за 126 дней декретного отпуска,

3 033,33 гривны – за 140 дней декретного отпуска,

3 900 гривен – за 180 дней декретного отпуска.

Обратите внимание, что термины устанавливаются в индивидуальном порядке. 126 дней – в случае родов и беременности, которые проходят нормально, 140 дней – для тяжелых случаев, 180 дней – для женщин-чернобыльцев.

Помощь одиноким матерям

Помощь одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи и от 1 июля 2022 года он составит:

до 2 201 гривны – на детей до 6 лет,

до 2 744 гривен – на детей в возрасте 6–18 лет,

до 2 600 гривен – на детей в возрасте от 18 до 23 лет.

Размер пенсий

Размер минимальной пенсии в Украине прикреплен к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Так что с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 93 гривны до 2 027 гривны. Что касается максимальной пенсии, то она также вырастет и составит 20270 гривен.

Как вырастет пенсия для разных категорий

Минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 гривны

Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4 084 гривен.

Максимальная пенсия вырастет на 930 гривен до 20 270 гривен.

Индексация пенсий

23 июня в эфире национального телемарафона глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что с 1 июля продолжится индексация пенсий. С 1 июля пройдет индексация, а выплата пенсий будет продолжаться.

Это наш основной и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое для того, чтобы первоочередные выплаты – это пенсионные и социальные – были осуществлены. Нет оснований полагать, что это не будет сделано. Я хочу, чтобы все не беспокоились по этому поводу. Мы сейчас ищем все возможности для того, чтобы обеспечить необходимым объемом средств необходимые выплаты из государственного бюджета,

– рассказал он.

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