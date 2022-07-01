Пенсии и соцвыплаты в июле вырастут: прожиточный минимум повысился
С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум, а соответственно и все привязанные к нему соцвыплаты. По этому, в этом месяце следует ожидать высшую пенсию, алименты, пособие на детей и другие выплаты.
Как вырастет прожиточный минимум
С 1 июля прожиточный минимум вырастет впервые в этом году. Также госбюджетом-2022 предусмотрено еще одно повышение минимума – с 1 декабря. Заметим, что прожиточный минимум отличается по категориям и это следует учитывать при расчете социальных выплат или льгот.
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По категориям прожиточный минимум с 1 декабря будет следующим:
- Для детей до 6 лет – 2 201 гривна;
- Для детей 6 – 18 лет – 2 744 гривны;
- Для трудоспособных лиц – 2 600 гривен;
- Для лиц, потерявших трудоспособность – 2027.
Минимальная зарплата
Бюджетом-2022 повышение минимальной зарплаты предусмотрено только один раз – в октябре. Так что украинцы с 1 июля продолжат получать минимум в 6,5 тысячи гривен. Напомним, что под минимальной зарплатой следует понимать конкретную месячную сумму, определенную законодательством за простой, неквалифицированный труд, ниже которого работодатель не может платить.
Какие показатели еще не изменятся с 1 июля
Повышение прожиточного минимума не повлияет на ряд показателей, устанавливаемых независимо от его размера и фиксируемых в течение года.
- Налоговая социальная льгота (НСП).
- Предельный размер зарплаты в месяц, к которой применяется НСЛ.
- Сутки, которые работник получает, когда отправляется в командировку.
- Ставки единого налога (ЕСВ).
Пособие по безработице
На пособие по безработице в Украине может рассчитывать население в возрасте от 16 до 70 лет, которое может работать, но из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов, как источников существования.
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Минимальный размер выплат по безработице
Минимальный размер выплат по безработице для украинцев не прикреплен к прожиточному минимуму, поскольку это фиксированная правительством сумма. Он может составлять 650, или 1,8 тысяч гривен, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".
- 650 гривен получают украинцы, имеющие менее 6 месяцев страхового стажа на протяжении последних 12 месяцев.
- 1,8 тысяч гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.
Максимальный размер выплат по безработице
Обычно максимальный размер пособия по безработице был привязан к прожиточному минимуму и составлял не более четырех минимумов для трудоспособных лиц. Соответственно, с 1 июля он должен был вырасти до 10 400 гривен.
Но в связи с войной 21 апреля 2022 года Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по некоторым вопросам функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения" и размер привязали к минимальной зарплате. Максимальный размер пособия по безработице теперь составляет полторы минимальной зарплаты – 9750 гривен.
Кто может оформить статус безработного
- Безработный может получать пособие, не посещая центр занятости, если он обнаружил свое намерение оформить статус безработного любыми средствами коммуникации.
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Внутри перемещенные лица, не имеющие документов, тоже могут оформить статус безработного. Основанием оформления и расчета суммы выплат по безработице является информация из реестров и баз данных органов исполнительной власти.
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На выплаты по безработице в условиях войны могут рассчитывать также украинцы, которые формально не расторгли трудовые договоры с работодателями, но потеряли работу.
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Безработные украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях или в регионах активных боевых действий, не лишаются статуса безработного.
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Украинцы, оформившие статус безработного и уехавшие за границу, теряют возможность получения пособия по безработице после пребывания за границей более 30 календарных дней.
Размер алиментов
В Украине предусмотрено несколько размеров алиментов в зависимости от доходов родителей, не проживающих вместе с ребенком, и прожиточного минимума, определенного государством для ребенка соответствующего возраста.
Минимальная рекомендуемая сумма алиментов:
- 2 201 гривну – для детей до 6 лет;
- 2744 гривен – для детей от 6 до 18 лет;
Минимальный гарантированный размер алиментов (50% от прожиточного минимума):
- 1 100,50 гривен – для детей до 6 лет;
- 1372 гривен – для детей от 6 до 18 лет.
Помощь на ребенка от государства
Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство составляет 2,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста:
- на детей до 6 лет – 5 502,50 гривны;
- на детей 6 – 18 лет – 6 860 гривен.
Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство будет составлять 3,5 размера прожиточного минимума:
- на детей до 6 лет с инвалидностью – 7703,50 гривен;
- на детей от 6 до 18 лет – 9604 гривен.
Помощь матерям
Размер социальной помощи по беременности и родам составляет 100% от среднемесячного дохода женщины по месту ее официальной работы. Если женщина официально не работает и не ФЛП, то ей насчитывается 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля – это 650 грн. в месяц.
Размер пособия по беременности и родам от 1 июля 2022 года составляет:
- 2 730 гривны – за 126 дней декретного отпуска,
- 3 033,33 гривны – за 140 дней декретного отпуска,
- 3 900 гривен – за 180 дней декретного отпуска.
Обратите внимание, что термины устанавливаются в индивидуальном порядке. 126 дней – в случае родов и беременности, которые проходят нормально, 140 дней – для тяжелых случаев, 180 дней – для женщин-чернобыльцев.
Помощь одиноким матерям
Помощь одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи и от 1 июля 2022 года он составит:
- до 2 201 гривны – на детей до 6 лет,
- до 2 744 гривен – на детей в возрасте 6–18 лет,
- до 2 600 гривен – на детей в возрасте от 18 до 23 лет.
Размер пенсий
Размер минимальной пенсии в Украине прикреплен к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Так что с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 93 гривны до 2 027 гривны. Что касается максимальной пенсии, то она также вырастет и составит 20270 гривен.
Как вырастет пенсия для разных категорий
- Минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 гривны
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4 084 гривен.
- Максимальная пенсия вырастет на 930 гривен до 20 270 гривен.
Индексация пенсий
23 июня в эфире национального телемарафона глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что с 1 июля продолжится индексация пенсий. С 1 июля пройдет индексация, а выплата пенсий будет продолжаться.
Это наш основной и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое для того, чтобы первоочередные выплаты – это пенсионные и социальные – были осуществлены. Нет оснований полагать, что это не будет сделано. Я хочу, чтобы все не беспокоились по этому поводу. Мы сейчас ищем все возможности для того, чтобы обеспечить необходимым объемом средств необходимые выплаты из государственного бюджета,
– рассказал он.