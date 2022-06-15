Министр Марина Лазебная ранее заявила, что несмотря на широкомасштабное вторжение России, индексация пенсий заложена в бюджет 2022 года, была выполнена в марте, и повышения планируются трижды в течение года.

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Пенсионный фонд сообщил, что до конца года предусмотрено проведение перерасчетов пенсий:

С 1 июля и 1 декабря – увеличение пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 1 июля пенсия поднимется до 2 027 гривен, с 1 декабря – до 2 093 гривен). Вырастут размеры минимальной и максимальной пенсий.

– увеличение пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 1 июля пенсия поднимется до 2 027 гривен, с 1 декабря – до 2 093 гривен). Вырастут размеры минимальной и максимальной пенсий. С 1 октября – в связи с изменением минимальной зарплаты с 6 500 до 6 700 гривен. Возрастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и более и имеющих страховой стаж.

Также с этого дня лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в рамках пенсионной выплаты 10 340 гривен).

Кроме того, у лиц в возрасте от 70 лет и имеющих стаж (мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет) минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3 000 гривен.

С 1 декабря – лицам в возрасте до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, которые получают пенсию и не работают, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2 500 гривен.



К слову, из-за войны в 2022 году пенсионную реформу в Украине не удастся внедрить. По словам Марины Лазебной, в этом году нам прежде всего "надо всем выжить". Вместе с тем чиновница отметила, что пенсионная реформа станет возможной уже в 2023 году.

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